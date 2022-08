Vuelta (E6) : Vine crée la surprise, Evenepoel prend le pouvoir, Roglic lâche du lest

Beaucoup de cadors ont lâché

6eme étape - Bilbao - Pico Jano (181,2km) – Jeudi 25 août 2022



Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 1'37

Classement général après 6 étapes (sur 21)

Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 21"



Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 1'27



La Vuelta a mis de l'eau dans son Vine ! Sous la pluie et dans le brouillard, l'Australien Jay Vine a décroché la toute première victoire de sa carrière, à 26 ans, après avoir attaqué dans la dernière montée, le Pico Jano, classé en première catégorie. Alors que Mark Padun a longtemps été en tête, et que Remco Evenepoel et Enric Mas roulaient fort derrière, le coureur d'Alpecin-Deceuninck est revenu sur l'Ukrainien à 6,5 kilomètres de l'arrivée et a tenu jusqu'au bout face à ses poursuivants.Mais il reste tout de même pointé à 8'06 du nouveau leader de cette Vuelta, Remco Evenepoel. Le prodige belge, neuvième à 4'36 de Rudy Molard jeudi matin, a profité du bon travail de son coéquipier Julian Alaphilippe dans la vallée, puis s'est retrouvé dans un groupe de quatre avec Primoz Rogic, Enric Mas et Pavel Sivakov dans le dernier col. Il a accéléré pour lâcher le Slovène, assez inquiétant sur ce coup, et le Français, et a franchi la ligne en deuxième position, à quinze secondes du vainqueur.Cela lui suffit pour prendre la tête du classement général, car Molard, qui avait lâché dans l'avant-dernier col, avant de revenir au pied de la dernière montée, grâce notamment au travail de Thibaut Pinot, a craqué de nouveau dans le Pico Jano. Le Français a fini à 5'06 de Vine et perd donc son maillot rouge pour 21 secondes. En plus de Roglic, qui finit à 1'37,Leader durant la dernière montée, l’Ukrainien natif de Donetsk Mark Padun a bien cru tenir sa première victoire en Grand Tour à 26 ans, au lendemain de la fête nationale de son pays. Il était membre de l’échappée du jour, partie après une dizaines de kilomètres, aux côtés de Ruben Fernandez (Cofidis), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Marco Brenner (Team DSM), Dario Cataldo (Trek-Segafredo), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) et Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi).Ils ont compté près de six minutes d’avance au maximum, et Bakelants a d’ailleurs été leader virtuel pendant un petit moment. L’écart a commencé à baisser après la première ascension, à mi-étape, etMais il n’a pas réussi à tenir jusqu’au bout, face à Vine sorti de (presque) nulle part. Vendredi, l'étape reste dans le nord du pays, entre Camargo et Cistierna (190km). Un col de première catégorie sera au menu à 65km de l'arrivée, puis la fin d'étape sera plate.2- Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) à 15"3- Enric Mas (ESP/Movistar) à 16"4- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 55"5- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1'376-7- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos) à 1'378- Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 1'379- Carlos Rodrigues (ESP/Ineos Grenadiers) à 1'3710- Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 1'37...2-3- Enric Mas (ESP/Movistar) à 28"4- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1'015- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 1'126-7- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos) à 1'278- Carlos Rodrigues (ESP/Ineos Grenadiers) à 1'349- Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 1'5210- Joao Almeida (POR/UAE Emirates) à 1'54...