Vuelta (E6) : Grand numéro de Nielsen, Roglic en rouge

Quel scénario ! Ce jeudi entre Requena et Alto de la Montana de Cullera, les cyclistes du Tour d'Espagne nous ont régalés lors de la 6eme étape du Tour d'Espagne 2021. Les paysages de toute beauté des cotes méditerranéennes de la province de Valence ont également égayé cette journée agitée. Très tôt déjà, plusieurs hommes ont tenté de prendre la poudre d'escampette. En vain ! Le peloton au sein duquel une chute a eu lieu ne laisse personne prendre le large au cours des vingt premiers kilomètres de ce parcours accidenté et long de 158.3 kilomètres.



Finalement, un bon de sortie a été accordé à un quintet composé de Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka ASSOS), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Jestse Bol (Burgos-BH) et Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) qui s'est détaché à 113km de l'arrivée. Le peloton a laissé l'échappée vivre jusqu'à une trentaine de kilomètres de l'explication finale. Le tempo imposé a provoqué des cassures et le maillot rouge Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) a été lâché. Accompagné de plusieurs équipiers il a pu réintégrer le peloton à 26km de l'arrivée mais sa débauche d'énergie lui a été fatale dans le finish.



Autre gros poisson à avoir été décramponné par l'accélération du peloton, insufflé en grande partie par la Movistar d'Alejandro, c'est Hugh Carthy (EF Education-Nippo). Le Britannique comptait 1'24 de retard sur le groupe des favoris à 10km du sommet du jour et a accusé un délai de 2'50 à l'arrivée. Ce rythme effréné a logiquement conduit le peloton à avaler un par un les échappés qui ne comptabilisaient plus que 52 secondes d'avance à la borne des 5km. Tous sauf le Danois Magnus Cort Nielsen.



Plus d'informations à suivre...