Vuelta (E4) : Jakobsen dame le pion à Démare

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

4eme étape - El Burgo de Osma - Molina de Aragon (163,9 km) - Mardi 17 août 2021

La 4eme étape du Tour d'Espagne 2021 voyait le peloton rallier Molina de Aragon depuis El Burgo de Osma ce mardi. Une journée tranquille en prévision d'après le profil de plaine tout au long des 163.9km du parcours. Pourtant il y'a eu pas d'animation. Tout d'abord,ont pendant longtemps ouvert la route mais les équipes de sprinteurs ont pris la précaution de les maintenir à distance pour aisément les croquer en fin de journée.A 14 kilomètres de l'arrivée, le numéro du trio a pris fin, la faute notamment à. Mais ces deux écuries n'étaient pas les seules à songer à ce dessein. Les cyclistes ont pas mal frotté dans les derniers kilomètres où il fallait absolument bien figurer pour avoir voix au chapitre dans le sprint final. Une légère montée de 700 mètres se trouvait à un peu plus de 2.5 kilomètres de l'arrivée puis un dernier faux plat figurait également dans les derniers hectomètres de course. Cette tension palpable a eu pour principale victime le maillot rouge de leader de la Vuelta, Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), au tapis à 2.1 kilomètres de l'arrivée. Une chute toutefois sans conséquence.Parfaitement placé grâce à l'excellent travail de sa formation tout au long de l'après-midi, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a disputé le sprint dans des conditions optimales. Mais parti de plus loin derrière, au bénéfice d'une accélération foudroyante, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) lui a damé le pion d'un souffle sur la ligne d'arrivée. "Il était vraiment fort" a admis le sprinteur français au micro d'Eurosport en revisualisant les images de fin de course. Pour une victoire d'étape il faudra repasser. Peut-être demain lors de la 5eme étape ? Quant au classement général, les positions demeurent figées. Rein Taaramae conserve sa tunique rouge, sa chute étant intervenue dans les trois derniers kilomètres.Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) à 0’’Magnus Cort NielsenMichael Matthews (AUS/Team Bike-Exchange) à 00’Piet Allegaert (BEL/Cofidis Solution Crédits) à 0"Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) à 0"Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) à 0"Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 0"Riccardo Minali (ITA/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) à 0"...Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 30’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 45’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 51"Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 57"Giulio Ciccone (ITA/Trek Segafredo) à 57"Egan Bernal (COL/INEOS Grenadiers) à 57"Mikel Landa (ESP-Bahrain Victorious) à 1'09"...