Vuelta (E3) : Rein Taaramäe prend le maillot rouge, les Français se montrent

Deux Français dans le top 5

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

3eme étape - Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros/Picon Blanco (202,8 km) - Lundi 16 août 2021

Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) à 36’’

Lilian Calmejane (FRA/AG2R Citroën Team) à 1’16’’

Classement général après 3 étapes (sur 21)

Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) à 25’’

Lilian Calmejane (FRA/AG2R Citroën Team) à 35’’

Rein Taaramäe a remporté la première étape de montagne de la Vuelta 2021. En s'imposant au sommet du Picon Blanco, l'Estonien a pris la tête du classement général.Parmi eux, on retrouvait deux cyclistes français qui ont animé les débats : Kenny Elissonde et Lilian Calmejane. C'est d'ailleurs ce dernier qui pointait en tête au moment de s'attaquer au Picon Blanco, un col de première catégorie où s'est jouée la victoire d'étape. Le Français avait 20 secondes d'avance au pied de l'ultime difficulté du jour. Mais il n'a pas su les conserver. Rein Taaramäe est revenu trop fort et a fait la différence quand la route s'est élevée et les pourcentages ont augmenté.Le cycliste de 34 ans a fait craquer ses compagnons d'échappée un à un. Joseph Lloyd Dombrowski a été le dernier a cédé et a pris la deuxième place de cette troisième étape. L'Américain a terminé à 21 secondes alors que 15 secondes plus loin, Kenny Elissonde a pris la troisième place pour progresser dans le classement général. Il est désormais deuxième, juste devant Primoz Roglic.. Enric Mas, cinquième de l'étape du jour occupe le même rang au classement général. Egalement dauphin de Rein Taaramäe dans le classement de la montagne, Kenny Elissonde s'élancera ce mardi avec le maillot de meilleur grimpeur.Joseph Lloyd Dombrowski (USA/UAE Emirates) à 21’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 1’45’’...Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 30’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 45’’...