🏁 - 4km | Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21

💥 Caída en el pelotón camino al sprint

🇬🇧 Crash in the bunch!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/ehRMXbpsFL



— La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021



Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @JasperPhilipsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Jasper Philipsen's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/uOOzoiVLmd



— La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2021

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

2eme étape - Caleruega-Burgos Gamonal (166,7km) - Dimanche 15 août 2021

Classement général après 2 étapes (sur 21)

Le peloton du Tour d'Espagne s'élançait ce dimanche de Careluega pour rallier 166km plus loin Burgos, au lendemain de la première étape, un contre-la-montre remporté par le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Une étape somme toute tranquille ne représentant guère de difficultés particulières. Bien que le profil ne s'y prêtait pas, des coureurs se sont échappés et ont montré le maillot à l'avant de la course. En vain., à l'exception de Diego Rubio (Burgos BH) dont le baroud d'honneur le mènera à poursuivre ses efforts seuls quelques kilomètres supplémentaires jusqu'à la jonction totale.Les équipes de sprinteurs ont alors imposé leur train et positionné leurs coureurs en vue d'une arrivée massive. Cette tension palpable au sein du peloton a provoqué une chute à quatre kilomètres de l'arrivée finalement sans conséquences. La Bora-Hansgrohe a vu plusieurs de ses cyclistes à terre dont son sprinteur Jordi Meeus, écarté de l'explication finale entre hommes rapides. Un incident qui aura toutefois perturbé l'organisation de plusieurs équipes, à commencer par la Groupama-FDJ d'Arnaud Démare.aux favoris du jour.Vainqueur sur les routes du Tour de Burgos une semaine plus tôt, le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) n'a pas tenu la distance face à un trio redoutable. Favori de cette étape mais 3eme à l'arrivée, l'Australien Michael Mathews (Team BikeExchange) n'a pas fini loin derrière le duo. C'est finalement le Belge Philipsen qui a été déclaré vainqueur devant le Néerlandais, s'adjugeant ainsi le premier sprint massif du peloton dans cette Vuelta 2021. Au classement général, la tunique de leader demeure sur le dos de Roglic.Fabio Jakobsen (PBS/Deceuninck-Quick Step) mtMichael Matthews (AUS/BikeExchange) mtJuan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) mtAlex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech) mtJon Aberasturi (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) mtMartin Laas (EST/Bora-Hansgrohe) mtRiccardo Minali (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtFlorian Vermeersch (BEL/Lotto-Soudal) mt- Piet Allegaert (BEL/Cofidis) mtArnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mtAlex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech) à 4’’Michael Matthews (AUS/BikeExchange) à 10’’Josef Cerny (RTC/Deceuninck-Quick Step) à 10’’Dylan van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) à 11’’Andrea Bagioli (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 12’’Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 14’’Jan Polanc (SLO/UAE Team Emirates) à 15’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 15’’Chad Haga (USA/DSM) à 15’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 17’’