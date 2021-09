Vuelta (E18) : Miguel Angel Lopez résiste à Primoz Roglic, un trio se détache

Le podium final se dessine

Romain Bardet n'est plus le meilleur grimpeur

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

18eme étape - Salas - Altu d'El Gamoniteiru (162,6km) - Jeudi 2 septembre 2021

Romain Bardet (FRA/Team DSM) à 2'49’’

Classement général après 18 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 8’31’’

Ce jeudi à l'Altu d'El Gamoniteiru, Miguel Angel Lopez a remporté la troisième étape de la Vuelta de sa carrière, certainement la plus belle. Le coureur de la Movistar a levé les bras dans le brouillard de ce col situé dans les Asturies qui était grimpé pour la première fois de l'histoire du Tour d'Espagne.Il est rapidement revenu sur un David De la Cruz usé par les efforts nécessaires à l'ascension de ce col de 14,6 km à 9,8 % de moyenne. En solitaire, Miguel Angel Lopez a fait la différence pour réaliser une très belle opération au classement général. Il a conforté sa place sur le podium provisoire. Superman est désormais à moins de trois minutes de Primoz Roglic, l'inusable maillot rouge. Le Slovène a pris la deuxième place de la 18eme étape.Il a très bien terminé pour ne finir qu'à 14 secondes du vainqueur du jour et préservé toutes ses chances de réaliser le doublé sur les routes espagnoles. Dans cette étape qui était redoutée de tous, Enric Mas a pris la troisième place et occupe toujours la deuxième place du classement général.. Jack Haig et Egan Bernal ont bien tenté de contre-attaquer, ils n'ont pas réussi à se rapprocher. David De la Cruz qui avait animé l'ultime ascension du jour a dû se contenter de la sixième place. Il a profité d'un travail de longue haleine de son équipe quand la route s'est élevée. Longtemps devant, Michael Storer n'a rien pu faire dans les derniers kilomètres.Echappé dès les premiers kilomètres, l'Australien a été le premier à passer les deux premières difficultés du jour. En vain. Tout comme la vingtaine de coureurs qui a compté jusqu'à quatre minutes d'avance dans la première moitié de la course, il a été repris par le peloton. Parmi eux, Guillaume Martin qui a terminé à l'arrière du peloton.à Michael Storer.Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 14’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 20’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 22’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 58’’David De La Cruz (ESP - UAE Team Emirates) à 58’’Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 58’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 58’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 1'06’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1'07’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’30’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 2’53'Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 4’36’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 4’43’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 5’44’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 6’02’’Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 7’48’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 9’02’’