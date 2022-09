Vuelta (E18) : Evenepoel enfonce le clou !

Gesink y a cru...

Pinot dans le Top 20

CYCLISME / VUELTA 2022

18eme étape - Trujillo - Alto del Piornal (192km) – Jeudi 8 septembre 2022

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 13"

Classement général après 18 étapes (sur 21)

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 45'00

Ça commence à sentir bon pour Remco Evenepoel ! A trois jours de la fin de la Vuelta, le maillot rouge a enfoncé le clou ce jeudi en remportant l’étape arrivant au sommet de l’Alto de Piornal. Désormais libéré de la menace Primoz Roglic, le jeune prodige belge de 22 ans a résisté sans problème aux autres cadors, qui ont tenté de l’attaquer, et c’est lui qui leur a asséné le coup de grâce en allant remporter cette étape, pour signer sa 35eme victoire en carrière, et la treizième cette saison.Si l’Espagnol, ensanglanté, a pu repartir, ce ne fut pas le cas de l’Australien, contraint à l’abandon. Après une première heure de course très rapide, une échappée de 42 coureurs a fini par se former, avec notamment dans ses rangs Gesink, Higuita, Pinot, Carapaz, Geoghegan Hart, Oliveira, Soler, Nibali… Le groupe a compté jusqu’à neuf minutes d’avance, Richard Carapaz, le mieux classé (et maillot à pois virtuel après l’abandon de Vine), n’étant pas très dangereux pour les coureurs du Top 10 (16eme à 26’20).L’équipe UAE Emirates de Juan Ayuso et Joao Almeida, respectivement troisième et sixième du classement, a tenté un coup de force en accélérant, et Almeida est parti en éclaireur dans l’Alto de la Desespera, à la mi-course. Devant, le groupe de 42 est devenu un groupe de 6 dans la première ascension de l’Alto del Piornal, avec Carthy, Carapaz, Gesbert, Gesink, Pinot et Huiguita. Le peloton des favoris ne comptait lui plus que dix éléments, dont Evenepoel, Mas, Lopez, O’Connor, Ayuso et Arensman. Avant l’ascension finale, le groupe de devant comptait 1’35 sur le groupe Almeida et 1’58 sur le groupe des favoris, et c’est à ce moment-là que Gesbert a décidé de partir seul, rapidement rejoint puis dépassé par Gesink.L’Espagnol, qui avait attaqué le Belge, a fini par se faire rattraper, et même doubler dans les derniers mètres, puisque le maillot rouge l’a devancé de deux secondes sur la ligne, Gesink finissant troisième, devant Hindley, Arensman et Pinot.Au classement général, Evenepoel compte désormais 2’07 d’avance sur Enric Mas, qui l’a quand même un peu inquiété ce jeudi, 5’14 sur Juan Ayuso et 5’56 sur Miguel Angel Lopez, qui a chipé la quatrième place à Carlos Rodriguez, seulement 17eme de cette étape suite à sa chute. Thibaut Pinot intègre quant à lui le Top 20.Pas de quoi inquiéter Remco Evenepoel, a priori...2- Enric Mas (ESP/Movistar) à 2"3- Robert Gesink (PBS/Jumbo-Visma) à 2"4- Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 13"5- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 13"6-7- Ben O'Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 13"8- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 13"9- Miguel Angel Lopez (COL/Astana) à 13"10- Joao Almeida (POR/UAE Emirates) à 13"...Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’07Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 5'14Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 5'56Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 6'49João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 7'14Thymen Arensman (PBS/DSM) à 8'09Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 9’34Rigoberto Uran (COL/EF Education-Easypost) à 9’56Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 12'03......