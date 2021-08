Vuelta (E14) : Victoire de Bardet en montagne !

🎥Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta21

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @romainbardet en Pico Villuercas gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Romain Bardet's victory in the slopes of Pico Villuercas thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/U2cbL9cMmV



— La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021

La 14eme étape de la Vuelta 2021 emmenait les coureurs de Don Benito à Pico Villuercas sur une distance totale de 165.7km. Ce parcours accidenté au final vertigineux correspondait aux grimpeurs désireux de tenter un coup. Romain Bardet (Team DSM) l'a parfaitement compris et a placé une estocade dans l'ascension finale, distançant Andrey Zeits (Team BikeExchange) et un autre Français, Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), à 5km de l'arrivée.du jour, comptabilisant 44 secondes d'avance sur son dauphin du jour, Jesus Herrada (Cofidis).Ce succès a pris forme à 49km de l'arrivée lorsque Nicolas Prodhomme, Dani Navarro (Burgos-BH) et Matthew Holmes (Lotto-Soudal) ont faussé compagnie au peloton., à l'instar de Clément Champoussin (AG2R Citroën) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Cependant, c'était attendu, le sprinteur tricolore a perdu le contact avec ses compagnons aux avant-postes dès que la route a pris de l'altitude. Pour rappel, le Pico Villuercas, classé en première catégorie, s'étend sur 14.5km avec des pourcentages irréguliers, atteignant sur certains tronçons 15% d'inclinaison.Plus d'informations à suivre...