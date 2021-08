Vuelta (E13) : Sénéchal s'impose devant Trentin, Eiking toujours en rouge

Sénéchal, la belle surprise du jour

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

13eme étape - Belmez - Villanueva de la Serena (203,7km) - Vendredi 27 août 2021

Florian Sénéchal (FRA/Deceuninck-Quick Step) en 4h58’23’’

Classement général après 13 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 58’’

Première victoire française en 2021 sur la Vuelta !Alors que son leader Fabio Jakobsen a failli sur la fin, le poisson-pilote tricolore de la formation Deceuninck-Quick Step n'a pas raté sa chance de signer la première victoire de sa carrière sur un Grand Tour. Le natif de Cambrai devient du même coup le 60eme Bleu à remporter une étape sur le Tour d'Espagne. Avant le retour de la montagne ce samedi, cette étape pour les sprinteurs n'a donc pas forcément eu le final escompté. Lors de la plus longue journée de cette édition, trois hommes ont en tout cas rapidement animé les choses à l'avant, à savoir Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) et Diego Rubio (Burgos-BH)., bloqué à environ deux minutes maximum. En effet, la Deceuninck-Quick Step pour Jakobsen, la Groupama-FDJ pour Arnaud Démare et DSM pour Alberto Dainese avaient visiblement une autre idée en tête et ont fait le travail pour leur sprinteur.Par la suite, alors que des bordures ont coupé le peloton en plusieurs morceaux, Cuadros, Maté et Rubio ont finalement été repris après avoir passé 170 kilomètres devant. En tête au sprint intermédiaire, le maillot vert semblait se diriger vers un nouveau succès, sa formation faisant la différence pour distancer certains de ses concurrents, dont Démare.Plus fort que le sprinteur italien Trentin, le Français a alors triomphé à Villanueva de la Serena. Au général, pas de changement, les premiers sont arrivés à 11 secondes du vainqueur du jour et le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) reste donc en rouge. Classé 10eme ce vendredi, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a tout de même grapillé cinq secondes sur ses rivaux, mais reste au 7eme rang.Toujours 2eme du général, le Français Guillaume Martin sera notamment attendu avant la journée de repos, prévue ce lundi 30 août.Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) mtAlberto Dainese (ITA/DSM) à 2’’Luka Mezgec (SLO/BikeExchange) à 3’’Stan Dewulf (BEL/AG2R-Citroën) mtPiet Allegaert (BEL/Cofidis) mtItamar Einhorn (ISR/Israël Start-Up Nation) mtAntonio Soto (ESP/Euskaltel-Euskadi) mtRui Oliveira (POR/UAE Team Emirates)Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 6’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’56’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’31’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 3’28’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 3’55’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 4’41’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 4’57’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 5’03’’Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 5’38’’