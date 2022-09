Pedersen ouvre son compteur sur la Vuelta

CYCLISME / VUELTA 2022

13eme étape – Ronda - Montilla (168,4 km) – Vendredi 2 septembre 2022



Bryan Coquard (FRA/Cofidis) mt

Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) mt

Classement général après 13 étapes (sur 21)

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 29'36

Le calme avant la tempête… Avant l’étape de samedi et son arrivée au sommet de la Sierra de la Pandera, les coureurs de la Vuelta ont eu droit à une étape assez tranquille sur les routes d’Andalousie, avec aucune difficulté répertoriée. Comme on pouvait s’y attendre, une échappée a animé la journée, puis a été rattrapée afin de laisser les sprinteurs s’expliquer.Partis dès le départ, ils n’ont jamais compté plus de 3’20 d’avance, car les équipes de sprinteurs (à commencer par Trek-Segafredo, Cofidis et BikeExchange-Jayco) n’ont pas voulu leur accorder plus de temps. Le trio s’est parfaitement entendu et van der Berg a été le premier à être repris à quinze kilomètres de l’arrivée. Ses deux compères ont résisté six kilomètres de plus, avant de se serrer la main et retrouver le peloton à leur tour.Tout était alors réuni pour offrir un sprint massif, et c’est le grand favori du jour qui l’a emporté. Mads Pedersen, l’ancien champion du monde, a fait parler sa force et sa pointe de vitesse pour s’imposer avec une assez large avance sur la concurrence. A 26 ans, pour sa première participation à la Vuelta, le Danois s’offre sa première victoire, après avoir fini trois fois deuxième lors des trois premières étapes en ligneDerrière lui, Bryan Coquard a signé un joli sprint et termine deuxième, devant Pascal Ackermann, qui avait entamé fort la petite côte où se tenait l'arrivée, mais n’a pas tenu le rythme. Pas plus que Primoz Roglic, qui a peut-être voulu reprendre quelques secondes à Remco Evenepoel, mais a terminé neuvième. Le Belge reste leader avant l’étape de samedi, qui verra les coureurs gravir un col de 3eme catégorie après 107 kilomètres, puis coup sur coup un col de 2eme et de 1ere catégorie, où sera jugée l’arrivée. Les cartes seront-elles rebattues au sommet ?2-3- Pascal Ackermann (ALL/UAE Emirates) mt4- Fred Wright (GBR/Bahrain-Victorious) mt5- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mt6-7- Jesus Ezquerra Muela (ESP/Burgos-BH) mt8- Maxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal) mt9- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mt10- Urko Berrade Fernandez (ESP/Kern Pharma) mt...Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 2’41’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 3’03’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 4’06’’Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 4’53’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 6’28’’Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 6’56’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 7’18’’Jan Polanc (SLO/UAE Team Emirates) à 8’00’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 8’05’’...