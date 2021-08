Bardet réalise la bonne opération du jour

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

12eme étape - Jaén - Córdoba (175 km) - Jeudi 26 août 2021

Classement général après 12 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 58’’

Magnus Cort Nielsen tient sa revanche., disputée entre Jaén et Córdoba (175 km). Le coureur d'EF Education-Nippo s'offre ainsi un deuxième succès dans cette édition 2021, alors qu'Odd Christian Eiking, le maillot rouge, a passé une journée tranquille. Ce jeudi, dans une étape bâtie pour les baroudeurs, huit hommes, à savoir Sander Armée (Qhubeka NextHash), Sebastian Berwick (Israel Start-Up Nation) et Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) dans un premier temps, qui ont ensuite été rejoints par Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Jetse Bol (Burgos-BH), Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Chad Haga (DSM) et Maxim Van Gils (Lotto-Soudal), ont tenté leur chance en s'échappant à environ 90 kilomètres de l'arrivée. Cependant, ce groupe a eu du mal à prendre de l'avance sur le peloton, la faute notamment à UAE Team Emirates qui roulait dans ce dernier. Dans l'ascension de l'Alto de San Jerónimo (13 km à 3,3 %), Haga, qui fêtait ses 33 ans ce jeudi, a été le premier à lâcher, alors qu'une chute intervenait elle au sein du peloton., qui mettait lui plus de temps pour repartir.Par la suite, lors de l'Alto del 14 % (7,2 km à 5,6 %), alors que l'échappée était finalement reprise, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et Jay Vine (Alpecin-Fenix) ont à leur tour tenté quelque chose et sont passés à l'attaque. Les deux coureurs sont alors suivis par Romain Bardet et Sergio Henao (Qhubeka NextHash), mais le peloton a également réagi et a accéléré la cadence pour rester à distance.Après la descente, BikeExchange et l'équipe de Matteo Trentin ont encore accéléré et c'est un peloton bien aminci qui reprenait alors les hommes de tête à l'approche du dernier kilomètre. Dans celui-ci, bien emmené par Jens Keukeleire, Cort Nielsen a pu se venger de la veille pour s'imposer à Córdoba. Au classement général, avant une nouvelle étape pour les sprinteurs, Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) va donc rester logiquement en rouge une journée de plus.Andrea Bagioli (ITA/Deceuninck-Quick Step) mtMichael Matthews (AUS/BikeExchange) mtMatteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) mtAndreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) mtFelix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) mtAntonio Soto (ESP/Euskaltel-Euskadi) mtAnthony Roux (FRA/Groupama-FDJ) mtGianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) mtMartijn Tusveld (PBS/DSM) mtPrimoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’56’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’31’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 3’28’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 3’55’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 4’46’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 4’57’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 5’03’’Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 5’38’’