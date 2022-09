Vuelta : Ayuso est positif au Covid-19 mais il reste en course

Juan Ayuso tests positive for Covid-19, will continue in #LaVuelta22 . pic.twitter.com/tvnZ745bs6 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 2, 2022

Ayuso est asymptomatique

Le Covid-19 a encore frappé, sur cette édition 2022 du Tour d'Espagne. En effet, pas plus tard que ce vendredi matin, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, la formation cycliste UAE Team Emirates a annoncé que l'Espagnol Juan Ayuso avait été testé positif au coronavirus :Toutefois, l'actuel cinquième du classement général de la Vuelta, qui accuse un retard de 4'53" sur le leader de ce même classement général, à savoir le Belge Remco Evenepoel, reste donc ainsi en course, et a même pu prendre le départ de la treizième étape de ce vendredi, qui relie Ronda à Montilla, dans le sud de l'Espagne. Depuis quelques jours, de nombreux autres coureurs du peloton ont également été testés positifs au Covid-19. Mais, généralement, ils doivent quitter la course.Dans ce communiqué de la formation cycliste UAE Team Emirates, le médecin de l'équipe, à savoir Adrian Rotunno, a ainsi notamment précisé : "Il est asymptomatique et lors de l'analyse de son test PCR, il a été détecté qu'il avait un très faible risque de contamination, similaire à d'autres cas comme nous l'avons vu dans le Tour de France cette année." Dans ce même communiqué, UAE Team Emirates explique ainsi notamment que simais également de l'Union cycliste internationale (UCI). Pas plus tard que le 9 août dernier, l'instance dirigeante du cyclisme international avait alors indiqué que le protocole sanitaire mis en place à l'occasion de ce fameux Tour d'Espagne serait alors le même que lors de la dernière édition du Tour de France. Une Grande Boucle qui avait alors vu pas moins de 17 cas positifs au Covid-19. Dans cette Vuelta, ils étaient déjà au moins 21 à avoir dû abandonner pour ce même genre de raison, mercredi soir, à l'issue de la onzième étape. C'est le 19 août dernier, du côté d'Utrecht aux Pays-Bas, que le Tour d'Espagne s'est alors élancé, avec un peloton composé d'un total de 184 éléments.