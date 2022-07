Vuelta : Alaphilippe sera au départ

Alaphilippe reprendra le 23 juillet

Les fans de Julian Alaphilippe peuvent être rassurés ! Le double champion du monde participera bien à un Grand Tour cette année ! Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl rêvait du Tour de France, mais en raison de sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège fin avril, il n'était pas assez en forme pour participer à la Grande Boucle en y jouant un rôle important. Ce sera finalement la Vuelta ! Le patron de son équipe Patrick Lefevere, l'a confirmé ce lundi lors de la deuxième journée de repos du Tour de France, auprès de L'Equipe. « Julian sera bien au départ de la prochaine Vuelta. Pour instant, il s'entraîne et il est très relax. Il se sent beaucoup mieux physiquement.Il y a peu, il a dit à son ami et coéquipier Dries Devenyns : ''finalement, heureusement que je ne suis pas sur le Tour cette année sinon je claquais au bout de huit jours.'' Notre choix de ne pas l'avoir sélectionné semble donc justifié », a expliqué Lefevere.Julian Alaphilippe participera donc à sa deuxième Vuelta, lui qui avait terminé 68eme en 2017 et remporté la 8eme étape. Depuis sa chute sur les routes belges, le coureur âgé de 30 ans a disputé seulement une course, celle des championnats de France de Cholet où il a terminé 13eme.Et après la Vuelta, qui se termine le 11 septembre, nul doute que la course en ligne des championnats du monde, le 25 septembre à Wollongong en Australie, où il rêvera du triplé, et le Tour de Lombardie le 8 octobre pour conclure la saison en beauté avec un Monument, seront ses deux objectifs principaux.