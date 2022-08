Vuelta 2022 : Le maillot rouge cédé volontiers par l'équipe Jumbo-Visma

❤️Detrás de 𝐋𝐚 𝐑𝐨𝐣𝐚 hay horas y horas de 𝐬𝐚𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 y 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐨́𝐧 por el ciclismo.

🇫🇷Profites-en ! @Rudymolard



🥰Behind wearing the 𝐋𝐚 𝐑𝐨𝐣𝐚 there are hours of 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤 and 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 for cycling.@CarrefourES #CarrefourConLaVuelta #LaVuelta22 pic.twitter.com/GMYguAe9F2



— La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2022

Niermann : « Félicitations à l’équipe Groupama-FDJ »

Primoz Roglic n’a gardé le maillot rouge que 24 heures. Vainqueur de la quatrième étape de la Vuelta ce mardi, le Slovène et sa formation n’ont absolument pas cherché à le défendre à l’occasion de la cinquième étape. Alors que Marc Soler s’est imposé en solitaire, c’est Rudy Molard qui s’est installé au sommet de la hiérarchie devant Fred Wright et Nikias Arndt quand « Rogla » pointe désormais à quatre minutes du Français. A l’issue de l’étape, le directeur sportif de l’équipe Jumbo-Visma Grischa Niermann a confirmé qu’il n’était pas dans leur intention de défendre à tout prix le maillot rouge en tout début d’épreuve. « C’était une belle échappée à laquelle offrir le maillot rouge, nous sommes heureux de cela car contrôler la course trois semaines de rang aurait été rude », a ainsi confié l’ancien coureur allemand dans des propos recueillis par le site spécialisé VeloNews.En effet, l’idée derrière cet abandon du maillot rouge au lendemain de sa prise est dans l’optique de limiter les efforts des coéquipiers de Primoz Roglic en tout début de Vuelta. « Chaque journée durant laquelle nos coureurs peuvent se relaxer un petit peu et d’autres équipes peuvent prendre la responsabilité de la course est une bonne chose pour nous », a ajouté Grischa Niermann. Admettant que l’échappée aurait été difficile à rattraper dans un final très escarpé autour de Bilbao, ce dernier s’est satisfait de voir Primoz Roglic céder son paletot à Rudy Molard. « On a pris cette décision et on savait à l’avance que ce ne serait pas un problème de laisser le maillot à un coureur qui ‘devrait’ le prendre et ça a été le cas, a affirmé Grischa Niermann. Félicitations à l’équipe Groupama-FDJ pour leur course. » Aux yeux de l’Allemand, la formation Jumbo-Visma est désormais « au bon endroit » en vue des deux semaines et demie encore à parcourir sur cette Vuelta 2022.