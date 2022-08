Vuelta 2022 : La liste des coureurs

CYCLISME / VUELTA 2022

Du 19 août au 11 septembre 2022



AG2R-CITROËN (FRA)



A venir…



ASTANA QAZAQSTAN (KAZ)



A venir…



BAHRAIN VICTORIOUS (BHR)



A venir…



BORA-HANSGROHE (ALL)



Sam Bennett (IRL)

Emanuel Buchmann (ALL)

Sergio Higuita (COL)

Jai Hindley (AUS)

Wilco Kelderman (PBS)

Jonas Koch (ALL)

Ryan Mullen (IRL)

Danny van Poppel (PBS)



COFIDIS (FRA)



A venir…



QUICK-STEP ALPHA VINYL (BEL)



A venir…



EF EDUCATION-EASYPOST (USA)



A venir…



GROUPAMA-FDJ (FRA)



A venir…



INEOS GRENADIERS (GBR)



A venir…



INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX (BEL)



A venir…



ISRAEL-PREMIER TECH (ISR)



A venir…



JUMBO-VISMA (PBS)



A venir…



LOTTO-SOUDAL (BEL)



A venir…



MOVISTAR (ESP)



A venir…



BIKEEXCHANGE-JAYCO (AUS)



Lawson Craddock (USA)

Luke Durbridge (AUS)

Kaden Groves (AUS)

Lucas Hamilton (AUS)

Michael Hepburn (AUS)

Kelland O’Brien (AUS)

Callum Scotson (AUS)

Simon Yates (GBR)



DSM (PBS)



A venir…



UAE TEAM EMIRATES (UAE)



A venir…



TREK-SEGAFREDO (USA)



Mads Pedersen (DAN)

Juan Pedro Lopez (ESP)

Alex Kirsch (LUX)

Antonio Tiberi (ITA)

Dario Cataldo (ITA)

Daan Hoole (PBS)

Julien Bernard (FRA)

Kenny Elissonde (FRA)



ALPECIN-DECEUNINCK (BEL)



A venir…



ARKEA-SAMSIC (FRA)



A venir…



BURGOS-BH (ESP)



A venir…



KERN PHARMA (ESP)



A venir…



EUSKALTEL-EUSKADI (ESP)



A venir…