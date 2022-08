Vuelta 2022 (E8) : Et de deux pour Vine, Evenepoel toujours leader

💚 Con los puntos conseguidos en el sprint intermedio, @Mads__Pedersen - @TrekSegafredo es el nuevo líder de la clasificación de Puntos.



Le peloton s’est résolu à laisser faire

Vine en costaud, Evenepoel serein

CYCLISME / VUELTA 2022

8eme étape - La Pola Llaviana-Collau Fancuaya (153,4km) - Samedi 27 août 2022

Classement général après 8 étapes (sur 21)

Jay Vine est décidément un des grands bonhommes de ce début de Vuelta. Déjà vainqueur au sommet du Pico Jano ce jeudi, l’Australien de l’équipe Alpecin-Deceuninck a remis ça lors de l’ascension non moins exigeante de la Collau Fancuaya. Une 8eme étape de l’édition 2022 du Tour d’Espagne, disputée sur 153,4 kilomètres au départ de La Pola Llaviana qui a été très vite animée. En effet, Alexey Lutsenko a lancé les hostilités à peine le départ réel donné et un groupe de six coureurs dont Marc Soler a suivi le démarrage du Kazakh dans les premières pentes de l’Alto de la Colladona. Très vite, Thibaut Pinot a également démontré ses ambitions pour cette étape en faisant la jonction avec ce groupe puis c’est Richard Carapaz lui-même qui s’est montré aventureux. Derrière, Remco Evenepoel a dû mettre ses hommes à rouler très tôt face à la menace de l’Equatorien. Toutefois, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers, conscient que sa présence pose problème, a vite coupé son effort. Au sommet de la première difficulté, Jay Vine a placé un démarrage pour prendre les points, auquel seul Marc Soler a su répondre. Dans un deuxième temps, Thibaut Pinot a tenté de revenir mais sans succès puis a vu le peloton le reprendre.Un nouveau coup est alors parti à l’initiative de Mikel Landa pour revenir sur le duo Vine-Soler et former une échappée de huit coureurs au sein de laquelle Bruno Armirail a su se glisser. Néanmoins, le coureur de l’équipe Groupama-FDJ s’est rapidement laissé distancer afin d’aider Sébastien Reichenbach à ramener Thibaut Pinot dans l’échappée, ce qui a été fait à un peu plus de 110 kilomètres du but, au pied de l’Alto de la Mozqueta, deuxième difficulté du jour. A partir de là, le peloton a laissé faire et l’échappée a pu prendre jusqu’à un peu plus de quatre minutes d’avance. Porteur du maillot à pois, le Monégasque Victor Langellotti a été contraint à l’abandon en raison d’une chute ayant causé une potentielle fracture de la clavicule et une commotion cérébrale. Jay Vine, accumulant les points au sommet des difficultés placées sur le parcours de l’étape, a très vite fait figure de favori pour reprendre ce maillot distinctif. Mads Pedersen, de son côté, a tout donné pour suivre l’échappée malgré la pente car il n’avait qu’une seule idée en tête : prendre les points du sprint intermédiaire placé à l’approche de la montée finale.Une mission qui a été accomplie avec brio et qui permet à l’ancien champion du monde, qui ne fera pas le déplacement à Wollongong, de prendre le maillot vert à Sam Bennett. Dès les premières pentes de la Collau Fancuaya, abordée par l’échappée avec quasiment trois minutes d’avance, Jay Vine a haussé le ton et fait céder autant Marc Soler que Mikel Landa. Thibaut Pinot a fait de même à un peu moins de six kilomètres du but. Très vite, l’Australien s’est retrouvé seul et a alors pu mesurer ses efforts pour aller chercher la victoire d’étape au sommet. Dans le peloton, Richard Carapaz a très vite montré ses limites dans un groupe des favoris qui s’est résumé à quatre coureurs. Aux côtés d’un Remco Evenepoel impressionnant, seuls Enric Mas, Carlos Rodriguez et Primoz Roglic ont pu tenir face aux accélérations du porteur du maillot rouge. En solitaire, Jay Vine signe sa deuxième victoire professionnelle et la deuxième en 48 heures devant Marc Soler et Rein Taaramäe, qui terminent juste devant Thibaut Pinot. Cinquième, Remco Evenepoel est plus que jamais maillot rouge mais l’ascension de Les Praeres ce dimanche sera un très grand test pour les ambitions de la pépite belge.Marc Soler (ESP/UAE Team Emirates) à 43’’Rein Taaramäe (EST/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 47’’Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 47’’Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 1’20’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 1’20’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’20’’Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 1’33’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 1’33’’Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 1’42’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 28’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’01’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 1’47’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’54’’Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 2’02’’Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 2’05’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 2’44’’Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 2’51’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 2’59’’Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 3’31’’