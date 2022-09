Vuelta 2022 (E12) : Carapaz retrouve des couleurs en s'imposant aux Peñas Blancas

Richard Carapaz ne comptait pas partir sans briller. Ecarté de la course au maillot rouge, pointant à près de 20 minutes de Remco Evenepoel, le champion olympique a su saisir sa chance sur les pentes des Peñas Blancas pour remporter la 12eme étape de la Vuelta. Avec un parcours long de 192,7 kilomètres essentiellement plat avant la montée finale, tout était fait pour qu’une échappée prenne le large avec la bénédiction du peloton. Alors que Xabier Azparren a été le premier attaquant du jour, il a fallu attendre un peu plus de 30 kilomètres pour voir une grosse échappée se former. Déjà à l’attaque en début de course, Richard Carapaz et Jay Vine ont su prendre place dans un groupe de 32 coureurs au sein duquel les Français Clément Champoussin et Elie Gesbert se sont également glissés. Si, dans un premier temps, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl n’a pas laissé faire, les coéquipiers de Remco Evenepoel ont fini par arrêter la chasse. Dès lors, l’écart a pris d’importantes proportions

Evenepoel s’est fait très peur

Les échappés ont même vu leur avance dépasser les dix minutes à l’approche des 50 derniers kilomètres d’une étape menée à une allure bien plus importante que celle disputée ce mercredi et remportée au sprint par Kaden Groves. Entre-temps, Samuele Battistella a tenté de réduire cette échappée en plaçant un démarrage à 69 kilomètres du but mais, n’étant pas rejoint, l’Italien a coupé son effort. Quelques minutes plus tard, au lendemain de l’abandon de Julian Alaphilippe, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a connu une nouvelle frayeur avec… Remco Evenepoel. Le leader du classement général est allé à terre dans un virage à droite. Touché à une main mais également à la hanche droite, le cuissard déchiré, le Belge a pu rapidement repartir et réintégrer un peloton qui a calmé l’allure. En conséquence, l’échappée a pris un peu plus le large et compté quasiment douze minutes d’avance. A l’approche des premières pentes des Peñas Blancas, Samuele Battistella a pris les points du sprint intermédiaire quand Louis Vervaeke a été distancé. La pente a alors commencé à faire effet et le groupe de tête a perdu beaucoup de membres.

Carapaz sauve sa Vuelta

Dans le peloton, l’équipe Jumbo-Visma a envoyé Rohan Dennis hausser l’allure des le pied du col pour essayer de mettre en difficulté le maillot rouge, sans que cela ne dure très longtemps. A l’avant, les hostilités ont sérieusement démarré à cinq kilomètres de l’arrivée quand Elie Gesbert a placé un démarrage. Le coureur de l’équipe Arkéa-Samsic a passé un bon moment seul à l’avant mais, sous la banderole des deux derniers kilomètres, il a été repris et n’a ensuite pas pu répondre au démarrage de Richard Carapaz. Déterminé, le coureur équatorien n’a jamais vu ses rivaux revenir et s’impose avec neuf secondes d’avance sur Wilco Kelderman, qui réintègre le Top 10 du général, et 24 sur Marc Soler. Dans le peloton, si Enric Mas a tenté sa chance sans parvenir à distancer Remco Evenepoel, le leader du classement général n’a pas été mis en danger et a confirmé un changement d’approche, s’étant montré plus défensif qu’offensif en raison de l’avance confortable dont il dispose. Mais, s’il ne devrait pas être en danger ce vendredi, le week-end s’annonce bien plus compliqué pour le jeune coureur belge.



CYCLISME / VUELTA 2022

12eme étape - Salobreña-Peñas Blancas (192,7km) - Jeudi 1er septembre 2022

1- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) en 4h38’26’’

2- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 9’’

3- Marc Soler (ESP/UAE Team Emirates) à 24’’

4- Jan Polanc (SLO/UAE Team Emirates) à 26’’

5- Marco Brenner (ALL/DSM) à 34’’

6- Elie Gesbert (FRA/Arkéa-Samsic) à 56’’

7- Jay Vine (AUS/Alpecin-Deceuninck) à 1’12’’

8- Carl Fredrik Hagen (NOR/Israel-Premier Tech) à 1’23’’

9- James Shaw (GBR/EF Education-Easypost) à 3’04’’

10- Matteo Fabbro (ITA/Bora-Hansgrohe) à 3’17’’

…



Classement général après 12 étapes (sur 21)

1- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) en 44h25’09’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 2’41’’

3- Enric Mas (ESP/Movistar) à 3’03’’

4- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 4’06’’

5- Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 4’53’’

6- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 6’28’’

7- Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 6’56’’

8- João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 7’18’’

9- Jan Polanc (SLO/UAE Team Emirates) à 8’00’’

10- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 8’05’’

…

28- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 29’36’’

…