Vuelta 2022 (E10) : Evenepoel confirme sa domination lors du contre-la-montre d'Alicante

Evenepoel toujours plus vite

Roglic déjà à quasiment trois minutes !

CYCLISME / VUELTA 2022

10eme étape - Elche-Alicante (30,9km CLM individuel) - Mardi 30 août 2022

Classement général après 10 étapes (sur 21)

Il était le favori annoncé, Remco Evenepoel n’a absolument pas déçu ! Leader du classement général de la Vuelta, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a su tirer parti du parcours dénué de la moindre difficulté proposé à l’occasion de la 10eme étape, seul contre-la-montre individuel au programme, pour écœurer purement et simplement la concurrence. Alors que Rémi Cavagna a longtemps tenu le meilleur temps à l’issue des 30,9 kilomètres au programme, cette référence n’a finalement pas été suffisante. Alors que son compatriote Pavel Sivakov s’est rapproché à 27 secondes après un deuxième tiers de parcours plus compliqué, le temps du « TGV de Clermont » n’a pas tenu face à des coureurs du gabarit de Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Dans un premier temps, le triple tenant du titre a fait la différence face au Français dans les dix derniers kilomètres. Pointé à une seconde lors de chacun des deux temps intermédiaires, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a finalement repris douze secondes à Rémi Cavagna sur la ligne d’arrivée.C’était toutefois sans compter sur un Remco Evenepoel dans la meilleure forme de sa carrière. A chacun des deux points intermédiaires, le Belge a creusé l’écart sur ses rivaux. Devançant Primoz Roglic et Rémi Cavagna de 21 secondes après 10,4 kilomètres puis collant 36 secondes du Français au bout de 21 kilomètres, le leader du classement général a coupé la ligne d’arrivée en 33’18’’, soit pas moins de 48 secondes de mieux que Primoz Roglic et une minute pleine sur son coéquipier chez Quick-Step Alpha Vinyl, qui lui a sans doute donné de précieux conseils en amont de son départ. Un succès qui est le tout premier de la pépite belge sur un Grand Tour. Au-delà de la cinquième place de Pavel Sivakov, ce contre-la-montre a vu de belles surprises avec notamment la quatrième place de Carlos Rodriguez quand Miguel Angel Lopez, plus à l’aise en montagne, a tout donné pour prendre la neuvième place à un peu moins de deux minutes du vainqueur et juste devant Enric Mas, qui était le dauphin de Remco Evenepoel au classement général avant cette étape.Sans surprise, ce contre-la-montre placé au lendemain d’une journée de repos a rebattu les cartes au classement général. Si Remco Evenepoel avait déjà passé ses adversaires à la lessiveuse sur les pentes de Les Praeres ce dimanche, le Belge a profité de l’occasion pour creuser un peu plus les écarts au classement général. Primoz Roglic, nouveau dauphin du Belge, pointe désormais à 2’41’’ quand Enric Mas est juste au-dessus de la barre des trois minutes. Au total, seuls cinq coureurs sont en-dessous des cinq minutes de retard vis-à-vis de Remco Evenepoel au terme de cette 10eme étape, avec Simon Yates et Juan Ayuso. Pavel Sivakov, de son côté, profite de sa bonne performance du jour, mais également du raté d’un Jai Hindley qui a été doublé par Miguel Angel Lopez juste avant la ligne d’arrivée, pour gagner une place. Désormais neuvième, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers n’est qu’à seize secondes de « Superman » et 21 de João Almeida, qui a commis une bourde dans le final, prenant la dérivation pour les voitures au lieu de rejoindre la ligne d’arrivée.Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 48’’Rémi Cavagna (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 1’00’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 1’22’’Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 1’27’’Lawson Craddock (USA/BikeExchange-Jayco) à 1’37’’Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 1’42’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’46’’Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 1’47’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 1’51’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 2’41’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 3’03’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 3’55’’Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 4’50’’Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 4’53’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 6’45’’Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 6’50’’Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 7’06’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 7’37’’