Vuelta 2022 (E1) : L'équipe Jumbo-Visma s'impose et permet à Gesink de prendre le maillot rouge

Les Jumbo-Visma étaient hors d’atteinte

CYCLISME / VUELTA 2022

1ere étape - Utrecht-Utrecht (23,3km CLM par équipes) - Vendredi 19 août 2022

Classement général après 1 étape (sur 21)

Ils étaient favoris, les coureurs de l’équipe Jumbo-Visma ont répondu présent. Quasiment un mois après le triomphe de Jonas Vingegaard sur le Tour de France, la formation néerlandaise a lancé l’édition 2022 de la Vuelta par une démonstration de force sur ses terres. Dans les rues d’Utrecht, sur un parcours essentiellement plat long de 23,3 kilomètres, les coéquipiers d’un Primoz Roglic revanchard ont nettement dominé la concurrence dans l’exercice inhabituel du contre-la-montre par équipes. Si l’équipe BikeExchange-Jayco a établi la première référence solide lors de cette 1ere étape, les Bora-Hansgrohe de Jai Hindley, vainqueur du dernier Giro, qui se sont ensuite installés dans le fauteuil de leader mais c’était avant que les équipes de pointe ne prennent la route. Avec Richard Carapaz et Pavel Sivakov comme leaders, la formation Ineos Grenadiers est partie fort et a fini encore plus fort. En effet, partis quatre minutes plus tard, Rémi Cavagna, Julian Alaphilippe et leurs coéquipiers chez Quick-Step Alpha Vinyl ont su reprendre trois secondes aux Britanniques.Mais, malgré de gros relais de Remco Evenepoel, qui a même pris quelques longueurs à ses coéquipiers dans le final, le « Wolfpack » a concédé un peu moins d’une seconde aux Ineos Grenadiers sur la ligne d’arrivée. Mais, tout cela, c’était avant de voir les Jumbo-Visma se mettre en route. Devançant les coéquipiers de Richard Carapaz de 17 secondes au pointage intermédiaire situé après onze kilomètres, Primoz Roglic et tous ses coéquipiers ont coupé la ligne d’arrivée en 24’40’’, établissant le meilleur temps à 55,665 km/h de moyenne et repoussant les Ineos Grenadiers à treize secondes. Sur la ligne, Primoz Roglic a laissé passer en premier son coéquipier Robert Gesink qui va ainsi avoir l’honneur de porter le premier maillot rouge de cette édition 2022 de la Vuelta, lui qui n’a jamais connu un tel honneur sur un Grand Tour et a remporté ce vendredi sa deuxième étape sur une des trois principales courses du calendrier international. Alors que l’équipe Groupama-FDJ termine à une belle sixième place, certains candidats à la victoire finale ont déjà perdu du terrain, avec notamment Jai Hindley et les Bora-Hansgrohe qui ont concédé 41 secondes. Les Jumbo-Visma ont d’ores-et-déjà affirmé leurs ambitions pour cette Vuelta.Ineos Grenadiers (GBR) à 13’’Quick-Step Alpha Vinyl (BEL) à 14’’BikeExchange-Jayco (AUS) à 31’’UAE Team Emirates (UAE) à 33’’Groupama-FDJ (FRA) à 38’’Bora-Hansgrohe (ALL) à 41’’Trek-Segafredo (USA) à 42’’Bahrain Victorious (BHR) à 42’’Movistar (ESP) à 43’’AG2R-Citroën (FRA) à 55’’Arkéa-Samsic (FRA) à 1’25’’Cofidis (FRA) à 1’50’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mtChris Harper (AUS/Jumbo-Visma) mtSepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) mtRohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) mtEdoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) mtSam Oomen (PBS/Jumbo-Visma) mtMike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) mtEthan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 13’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 13’’Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 13’’