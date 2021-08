Vuelta 2021 : Le profil de la 8eme étape

🔥 Etapa 8 | Stage 8 🔥

Un cadre idéal pour les sprinteurs

Après une journée de pure montagne ce vendredi, cette 8eme étape devrait avoir comme conclusion attendue un sprint massif. Ce sera également l'occasion pour de nombreux coureurs de ne pas forcer à la veille d'une étape extrêmement difficile dans les montagnes de la région d'Almeria. Aucune côte répertoriée n'est prévue sur le parcours de ce samedi, seulement un sprint intermédiaire qui se dressera sur la route d'un peloton qui devrait tranquillement contrôler la journée, avant de disputer un sprint massif dans les rues de La Manga del Mar Menor. Au départ de Santa Pola, les coureurs vont pouvoir profiter du paysage et de l'air de la côte méditerranéenne. Le long de la mer, le peloton pourra admirer le paysage aride et quasi lunaire de la région d'Almeria et de filer vers le sud pour 173 kilomètres de course. Au sud de grandes villes comme Elche ou encore Alicante, les coureurs traverseront les nombreuses stations balnéaires situées le long de la côte espagnole, mais devront tout de fois faire attention à cette zone découverte, propice au vent.En effet, malgré le parcours plat de la journée, des bourrasques de vent seraient fortement propices à des bordures et des cassures pourraient se créer si certaines équipes collaborent pour se jouer la victoire d'étape mais aussi éloigner les concurrents directs au classement général. Le peloton devra en tout cas se disputer le seul sprint intermédiaire de la journée situé à 69 kilomètres de l'arrivée, dans la ville de Carthagène, reconnue pour ses fêtes historiques mais aussi son patrimoine riche en monument. Ils fileront ensuite le long de la région de Murcie et s'infiltrer vers La Manga de Mar Menor, ce long cordon du littoral de 21 kilomètres de long va accueillir le sprint final de l'étape, entre la Méditerranée et la Mar Menor, un spectacle à couper le souffle pour les nombreux touristes de la région. Ce littoral appartenant à la ville de Carthagène verra les équipes de sprinteurs se disputer la victoire dans un décor idyllique avant de terminer la semaine en beauté demain dans la haute montagne. Les organisateurs de la course prévoient une arrivée des coureurs aux alentours de 17h20-17h42.