Vuelta 2021 : Le profil de la 7eme étape

🔥 Etapa 7 | Stage 7 🔥

🚩 Gandía > Balcón de Alicante 🏁

🚴 152 km



🇪🇦 Primera etapa de pura montaña. Seis puertos, incluyendo dos ascensos de primera categoría

🇬🇧 The first true mountain stage including 6 mountain passes, of which 2 are 1st category climbs#LaVuelta21 pic.twitter.com/JVvpFpZpQC



Une fin d'étape explosive

Première étape de pure montagne durant laquelle l'enchaînement des cols et côtes va être destructeur pour les organismes. Ce sera également une véritable aubaine pour les leaders qui pourront utiliser ce parcours pour faire démonstration de leur force, mais aussi des échappés qui pourraient s'offrir une victoire de grand prestige sur un parcours sinueux. Au programme de ce vendredi, un parcours extrêmement montagneux du début à la fin, avec pas moins de six cols répertoriés, dont deux de troisième, deux de deuxième et aussi deux de première catégorie. Un sprint intermédiaire se situera après la mi-course et avant d'entamer les trois dernières difficultés de la journée, enfin ils vont conclure par une arrivée en montée. Au départ de Gandia, le long de la côte méditerranéenne, les coureurs vont vite rentrer dans le vif du sujet et retrouver l'intérieur des terre avec le Puerto la Llacuna, classé en première catégorie et qui se dressera sur le parcours au bout de seulement 16 kilomètres. Avec 9,4 kilomètres de montée à 9,2% de moyenne, les coureurs vont avoir affaire à du lourd dès le début de course. Ils enchaîneront ensuite entre le kilomètre 60 et 80 par deux autres côtes, il y aura tout d'abord le Puerto de Benilloba, ascension courte de 3 kilomètres à 3,5% de pente moyenne, qui devrait mettre les coureurs en jambes avant la suite du programme.Le Puerto de Tudons est, quant à lui, un peu plus long avec ses 7,1 kilomètres d'ascension à 5,2% de moyenne pour atteindre son sommet situé à 1025 mètres d'altitude. Ensuite, les coureurs descendront pendant presque 20 kilomètres pour rejoindre Relleu et le seul sprint intermédiaire de la journée. Il sera alors temps de monter le Puerto El Collao, classé en deuxième catégorie et qui offrira la plus longue ascension de la journée avec ses 9,5 kilomètres avec une pente moyenne de 4,6%. Enfin, à seulement treize kilomètres de l'arrivée, se dressera une côte de troisième catégorie, le Puerto de Tibi. A l'issue d'une ascension de 5,3 kilomètres de montée à 5,3% de pente moyenne, des bonifications seront distribuées. Tout de suite après, ils termineront cette étape par une ascension longue de 8,4 kilomètres du Balcon de Alicante, dernière montée de la journée avec des passages à 10% sur les derniers hectomètres. Nul doute que si une échappée n'est pas encore en lice, les leaders tenteront de s'expliquer dans ces derniers kilomètres pour glaner une victoire de prestige, mais aussi de précieuses secondes pour le classement général.