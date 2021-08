Vuelta 2021 : Le profil de la 6eme étape

🔥 Etapa 6 | Stage 6 🔥

Un match entre favoris dans la dernière ascension ?

Une étape spéciale découpée en trois parties pour ce jeudi. Si la première sera bien élevée avec de la montagne mais sans côtes répertoriées, puis la deuxième se composera de plat, le final se composera d'une côte de troisième catégorie. Au programme donc, un parcours très montagneux au début, puis un sprint intermédiaire après la mi-parcours situé plus exactement à 60 kilomètres de l'arrivée, avant que les coureurs se disputent la victoire d'étape au sommet de l'Alto de la Montaña de Cullera. Au départ de Requena, ville de la province de Valence, les coureurs vont filer dans le sud vers Hortunas en passant par plusieurs côtes non répertoriées, puis ils se dirigeront vers l'est et rejoindre la côte méditerranéenne. Le long du chemin, ils vont longer des villes telles Yatova et Turís, le tout en pleine descente en direction de Valence. Une fois la troisième ville d'Espagne dépassée, le sprint intermédiaire va se présenter aux coureurs. Placé au 98eme kilomètre, il est situé dans la commune de Pinedo et permettra aux sprinteurs de récupérer des points précieux dans la course au classement du maillot vert.Une fois ce sprint intermédiaire effectué, le peloton pourra profiter du paysage puisqu'ils vont longer la côte et admirer la mer Méditerranée pendant près de 60 kilomètres avant de s'attaquer à l'ultime partie de cette étape, qui sera très courte mais la plus difficile puisque c'est une arrivée au sommet d'une côte qui attend les coureurs. Si le peloton a pu rattraper les coureurs partis dans l'échappée matinale, alors nul doute que la victoire d'étape se jouera entre les leaders qui voudront tenter une attaque dans cette montée qui verra les organismes être mis à rude épreuve, avec une ascension à 9% de moyenne pendant 1900 mètres. Une arrivée au sommet de l'Alto de la Montaña de Cullera qui est prévue aux alentours de 17h20-17h40, selon les organisateurs de la Vuelta.