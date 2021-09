Vuelta 2021 : Le profil de la 18eme étape

Jueves día 2, Final en El Gamoniteiru #LaVuelta21

Une deuxième arrivée au sommet en deux jours

Une très grosse étape de montagne à suivre ce jeudi, avec un peu plus de 160 kilomètres et surtout un dénivelé cumulé rarement atteint dans l'histoire de la course. Les coureurs grimperont atteindront notamment les 1800 mètres d'altitude en toute fin d'étape.Au départ de Salas, les coureurs vont pouvoir traverser la grande province des Asturies de fond en comble puisque l'arrivée se situera elle aussi dans cette communauté autonome réputée pour ses montagnes. Ils passeront par la ville de Belmonte avant d'attaquer le premier col de première catégorie, le Puertu de San Llaurienzu, situé au bout de 54 kilomètres de course, qui permettra sans doute de dynamiter la course et créer une belle échappée si ce n'est pas déjà fait avant. Avec ses 9,9 kilomètres de montée à 8% de moyenne, les coureurs auront un bel aperçu de la dure journée qui les attend. Ils rejoindront ensuite la ville de Barzana, une trentaine de kilomètres plus loin, avant d'entamer le second col de première catégorie, l'Altu de la Cobertoria. Moins long mais tout aussi dur, il offrira une ascension régulière avec les mêmes pourcentages que le précédent col.À partir de là, les coureurs vont effectuer une boucle de 43 kilomètres autour de l'avant-dernier col de la journée, l'Altu la Segá o del Cordal, qui sera placé à seulement vingt kilomètres de l'arrivée et offrira des bonifications de temps, avec ses 12km d'ascension à 3,8% de moyenne. Enfin, pour conclure cette étape en beauté, les organisateurs ont décidé de terminer une seconde étape consécutive avec une arrivée au sommet d'un col hors-catégorie : lLa Vuelta a de grandes chances de se jouer à son sommet !