Vuelta 2021 : Le profil de la 17eme étape

Apart from the last stage, a TT, these are the previous stages of La Vuelta (Mos stage is harder than profile shows).

C Llomena (x 2): 7'6 km -9'3 %

Covadonga: 12'5 km - 7 %

San Lorenzo: 10 km - 8'6 %

Cobertoria: 8 km - 9 %

Gamoniteiro: 15 km - 9'8 %

I think it's hard. pic.twitter.com/jUu7eGdfZW

— KingCros (@KingCros) August 23, 2021

Un final dantesque

C'est parti pour la dernière ligne droite de cette Vuelta 2021 ! A quatre jours de l'arrivée, le peloton va avoir droit à une étape très difficile, avec la désormais traditionnelle arrivée aux Lacs de Covadonga.Au départ d'Unquera, situé dans la commune de Val de San Vicente, les coureurs partiront de la province de Cantabrie pour rejoindre les Asturies en fin d'étape et retrouver les fameux lacs de Covadonga. Ces deux lacs glaciaires situés dans les Pics d'Europe sont très souvent empruntés par les coureurs de la Vuelta et ont déjà porté chance aux Français, comme Laurent Jalabert ou Thibaut Pinot. Le peloton va vite entrer dans le vif du sujet avec cette côte de troisième catégorie située au 37eme kilomètre de course, l'Altu de Hortigueru, qui offrira un avant-goût de la journée avec ses 5,7km de montée à 4,7% de moyenne. Les coureurs vont ensuite rejoindre la première ascension de la journée, la Collada Llomena, un col inédit sur la Vuelta qui sera emprunté deux fois. Le premier passage sera situé au 87eme kilomètre de la course, et les coureurs grimperont jusqu’à 1003 mètres d'altitude, avec 7,6 kilomètres de montée à 9,3% de moyenne.Le deuxième passage se tiendra 40 kilomètres plus tard, avec des rampes en milieu de col qui grimperont jusqu’à 14%. Le peloton descendra ensuite vers Cangues d'Onís pour y disputer le sprint intermédiaire de la journée, avant de terminer par l'ascension du col hors catégorie, les Lagos de Covadonga.L'arrivée sera toutefois moins compliquée, avec du faux-plat et "seulement" 5% de moyenne. Une étape forcément décisive et cruciale dans la course au maillot rouge.