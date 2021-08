Vuelta 2021 : Le profil de la 15eme étape

Une dernière côte pour conclure la journée

Dernière étape dans cette deuxième semaine de course avant de récupérer lundi avec une journée de repos bien méritée. Pour conclure ce week-end montagneux, les coureurs devront faire face à pas moins de quatre cols répertoriés tout au long de la journée. Une bonne nouvelle pour les grimpeurs mais aussi les puncheurs qui pourront tenter de se faufiler dans l'échappée du jour et remporter l'étape.. Au départ de Navalmoral de la Mata, les coureurs quitteront la région d'Estrémadure pour rejoindre El Barraco et sa communauté autonome de Castille-et-León, le tout sur 197 kilomètres où la chaleur devrait être écrasante, autour des 30°c. Alors que les coureurs vont rouler sur du plat pendant les 70 premiers kilomètres, ils rencontreront ensuite la première difficulté du jour, l'Alto de la Centenera, avec ses 15 kilomètres d'ascension à 5,5% de moyenne, et même des portions à 11% sur la fin. Ils retrouveront seulement vingt kilomètres plus tard le début d'ascension du Puerto de Pedro Bernardo, un col de seconde catégorie long de 9 kilomètres à 4,2% de moyenne.Après 25 kilomètres de descente, les coureurs vont faire face à la plus longue ascension de la journée, le Puerto de Mirajes, qui offrira pas moins de 20,4 kilomètres de montée pour une moyenne de 5,4% et un pic à 11%. À la suite de cette longue ascension, le peloton filera vers Burgohondo pour récupérer des points lors du sprint intermédiaire, puis terminera par la dernière difficulté du jour.Les coureurs termineront l'étape cinq kilomètres plus tard dans la ville d'El Barraco aux alentours de 17h12 et 17h51 selon les organisateurs de la course.