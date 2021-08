Vuelta 2021 : Le profil de la 14eme étape

Une seconde ascension du Pico Villuercas pour conclure

Pour ce troisième week-end de la Vuelta, les coureurs vont enchaîner deux étapes de montagne avant de profiter de la dernière journée de repos lundi. Dans une étape divisée en deux parties où le plus dur se jouera en milieu d'étape puis à la fin, les leaders devraient se disputer la victoire d'étape lors de l'ultime ascension classée en première catégorie.Au départ de Don Benito et sa province de Badajoz, les coureurs vont filer et se rendre tranquillement vers une autre province, celle de Cacerès qu'ils traverseront jusqu’à la fin de l'étape. Dans cette étape longue de 165 kilomètres, le peloton sera tranquille pendant pas moins de 80 kilomètres puis entamera une double ascension en l'espace de seulement 18 kilomètres. Cette première côte sera de 7,7km de long avec une montée à 5,2% de moyenne. Le Puerto Berzocana permettra aussi aux coureurs de dépasser les 1000 mètres d'altitude avant de grimper encore plus haut. En effet, la deuxième ascension de la journée sera celle d'un col de première catégorie, l'Alto Collado de Ballesteros, qui fait partie du Pico Villuercas et qui sera gravi pour la première fois de la journée seulement neuf kilomètres plus tard. Ce col très court de seulement 2,8 kilomètres donnera le tournis aux coureurs avec des pourcentages jusqu’à 20% et une moyenne de 14% durant le reste de l'ascension.Les coureurs redescendront ensuite vers Alía pour effectuer une boucle et disputer le seul sprint intermédiaire de la journée où des bonifications de temps attendront les premiers coureurs. Enfin, ils termineront l'étape par un dernier col long de 14,5 kilomètres où la victoire d'étape se jouera au sommet du Pico VilluercasUne étape forcément programmée pour une explication entre leaders ou alors des très bons grimpeurs dans l'échappée du jour qui glaneront une victoire de prestige dans cette Vuelta édition 2021.