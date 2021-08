Vuelta 2021 : Le profil de la 13eme étape

Etapa 13 de #LaVuelta21 . 203,7 km, la más larga de esta vuelta, entre #Bélmez y #VillanuevaDeLaSerena. Etapa llana con algún repecho, pero prácticamente siempre picando hacia abajo. pic.twitter.com/qO23vmp7Eb

— Damián Bravo Troyano (@Bravo_Lorca) August 14, 2021

Un sprint intermédiaire et un sprint massif pour conclure

Ce vendredi sera enfin un jour parfait pour les sprinteurs avec du plat toute la journée. Ils vont pouvoir en profiter car ça sera l'avant-dernière étape de sprint de cette Vuelta façonnée pour les grimpeurs. Le peloton va pouvoir souffler un peu avant d'entamer un week-end très compliqué avec plusieurs cols au programme.Sur un parcours long de 200 kilomètres, les coureurs partiront de Belmez, un petit village de la province de Cordoue, toujours en Andalousie, et entouré des montagnes du nord de la Sierra Morena. Le peloton va ensuite remonter vers le centre de l'Espagne et rejoindre l’Estrémadure et sa ville de Villanueva de la Serena.Malgré un parcours plat sur le profil, les coureurs vont tout de même partir à moyenne altitude (543m), puis monteront jusqu'à 551m à Monterrubio de la Serena. Ils vont ensuite descendre au fur et à mesure vers Puebla de Alcocer après la mi-parcours. Enfin, le peloton va devoir tout miser sur les dix derniers kilomètres de la journée, avec le sprint intermédiaire situé à Don Benito et le très probable sprint massif final.Selon les organisateurs, le peloton devrait arriver à Villanueva de la Serena aux alentours de 17h15-17h45.