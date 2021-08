Vuelta 2021 : Le profil de la 12eme étape

ETAPA 12: Jaén – Córdoba (175 km)

Dia sense massa dificultat i amb dos ports de duresa relativa. La Vuelta parla de previsible final a l’esprint, però alguna escapada o algun atac a l’última pujada el podrien trencar. Si hi ha esprint, alguns velocistes podrien no arribar. pic.twitter.com/yF2eDfPeeo



— Xevi Planas (@xevi_planas_) August 11, 2021

Un profil accidenté pour les sprinteurs assidus

Dernière étape entièrement dans la région d'Andalousie pour le peloton qui va cette fois-ci rejoindre Cordoue plus à l'Ouest de la péninsule ibérique. Dans cette étape où là encore tout se jouera dans la deuxième partie, les coureurs effectueront une boucle avec deux passages dans la ville d'arrivée et sa banlieue.. Au départ de Jaén, située au-delà des 600 mètres, le peloton va tout de suite redescendre vers Porcuna et Cañete de las Torres. Au 105eme kilomètre du parcours, les coureurs effectueront leur premier passage dans la ville de Cordoue, ils enchaîneront immédiatement par le sprint intermédiaire, puis affronteront la première côte de la journée, l'Alto de San Jerónimo, classé en troisième catégorie, sur 13 kilomètres à 3,3% de moyenne, avant de rejoindre pour une deuxième fois Cordoue.Enfin, avant de terminer l'étape pour un troisième passage dans la capitale de la province de Cordoue, les coureurs devront affronter une dernière difficulté, un col de seconde catégorie qui se dressera sur le parcours des courageux du jour.Mais si le peloton arrive à contrôler tout le monde, alors les équipes de sprinteurs devront se préparer à disputer un sprint massif dans les rues de Cordoue dans ce final vécu à multiples reprises dans l'histoire de la Vuelta.