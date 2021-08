Vuelta 2021 : Le profil de la 11eme étape

DEPORTE | La Vuelta Ciclista a España @lavuelta llega a #AlcalálaReal el próximo 25 de agosto en el transcurso de la undécima etapa entre Antequera y Valdepeñas de Jaén, de 133,6 kilómetros.

📸 Ver perfil de la etapa, itinerario y horario 👇 pic.twitter.com/CIYrtiYRov

— Alcalá Noticias (@AlcalaNoticias) August 14, 2021

Un final piégeux

Ce mercredi, le départ de la 11eme étape de la Vuelta sera donné depuis le sud de l'Andalousie pour remonter vers la province de Jaén en longeant le parc naturel de las Sierras Subbéticas.Durant cette avant-dernière étape 100% andalouse de la Vuelta, les coureurs vont remonter vers le nord de la région pour explorer plus tard l'Estrémadure. Après le départ d'Antequera, à 420m d'altitude, le peloton ne va cesser de grimper tout au long de l'étape, traversant des terrains sinueux à travers les provinces de Malaga, Cordoue et Jaén. Après avoir dépassé Las Lagunillas et ses 805m d'altitude à quasiment mi-course, les coureurs vont filer vers Alcalá la Real et son sprint intermédiaire au 102eme kilomètre, mais où peu de sprinteurs devraient se disputer les points car l'altitude sera élevée (900m).Sur ce parcours très exigeant où la chaleur pourrait jouer un rôle décisif (30°C sont attendus mercredi tout au long de l'étape), l'arrivée sera extrêmement dure,. Mais il ne faudra pas lâcher trop de forces, car une rampe à 20% attendra les coureurs dans le dernier kilomètre, dans les rues de Valdepeñas de Jaén. Une arrivée qui devrait être jugée aux alentours de 17h30.