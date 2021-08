Vuelta 2021 : Le profil de la 10eme étape

🔥 Etapa 10 | Stage 10 🔥

🚩 Roquetas de Mar > Rincón de la Victoria 🏁

🚴 190,2 km



🇪🇦 Etapa totalmente llana salvando la parte final, con el puerto de Almáchar (2ª categoría)

🇬🇧 A completely flat stage until the final stretch and the Almáchar pass (2nd Cat)#LaVuelta21 pic.twitter.com/2IpV5XLnXK



Une fin d'étape qui s'annonce intense

Au lendemain de la première journée de repos de cette Vuelta 2021, les coureurs vont entamer la deuxième semaine de course assez sereinement, jusqu’à une fin de parcours au profil accidenté qui pourrait créer quelques surprises et des discordes au sein du peloton et des équipes de sprinteurs.. Au départ de Roquetas de Mar, une ville balnéaire d'Andalousie, les coureurs longeront la côte méditerranéenne et le sud de la péninsule ibérique où les stations au bord de la plage se multiplieront au fil des kilomètres. Avec des villes comme El Ejido ou encore El Pozuelo, le peloton filera à toute allure vers Salobrena, à mi-course. Avec cet enchaînement de villes plat et sans aucune altitude, les coureurs devront faire attention au vent qui pourrait affecter la course et créer des bordures, juste avant le sprint intermédiaire situé à 49 kilomètres de l'arrivée, dans la ville de Torre del Mar.Si les sprinteurs et leurs équipiers voudront tenter de remporter l'étape, il va falloir bien s'organiser puisque les organisateurs ont décidé de dynamiter cette fin d'étape en ajoutant un col de deuxième catégorie à seulement seize kilomètres de l’arrivée.De plus, cette ascension offrira des bonifications aux premiers coureurs qui passeront en tête de celui-ci et qui pourraient se disputer la victoire finale s'ils ont assez d'avance sur le peloton. Après cette grosse difficulté ils descendront vers Rincón de la Victoria pour tenter de décrocher une victoire d'étape au parcours accidenté sur cette Vuelta 2021.