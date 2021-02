Vuelta 2021 : De la montagne, de la montagne et encore de la montagne...

Un chrono pour ouvrir et pour... fermer

La Vuelta des cathédrales mais surtout de la montagne.Le parcours de cette Vuelta surnommé la Vuelta des cathédrales dans la mesure où elle s'élancera de la cathédrale de Burgos, qui fêtera à cette occasion le 800eme anniversaire de sa construction, et arrivera devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, trois semaines plus tard, a été dévoilé ce jeudi. Et une fois de plus, il semble parfaitement taillé pour les grimpeurs et en particulier le Slovène Primoz Roglic, ex-champion de saut à skis, lauréat des deux dernières éditions.au double vainqueur sortant et à ses rivaux, qui seront tout de suite mis à l'épreuve avec, comme c'est le cas habituellement, mais à Saint-Jacques de Compostelle, comme en 2014, avec là aussi un chrono individuel (de 33,7 km) au programme.Sur ses nombreuses arrivées en ascensions,et permettre aux meilleurs de faire la différence. Dans le genre, l'Alto de Velefique, au programme de la 9eme étape, et les Lacs de Covadonga, prévus au tracé de la 17eme étape, ne devraient pas dénoter. Constat qui vaut également pour le Picon Bianco, auquel s'attaqueront les concurrents dès le troisième jour de course, ou le Balcon de Alicante, au menu de la 7eme étape. Mais il sera également question de moyenne montagne dans cette Vuelta, qui a également pensé à ceux qui ne sont pas de purs spécialiste des hauts sommets, avec trois rendez-vous s'adressant tout particulièrement à eux.Le reste du temps, ils devraient souffrir en revanche.