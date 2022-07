UAE Emirates : Pogacar zappe la Vuelta

Déjà treize victoires au compteur cette année

Tadej Pogacar ne rejoindra pas Primoz Roglic, Joao Almeida, Nairo Quintana ou encore Richard Carapaz au départ de la Vuelta le 19 août prochain à Utrecht (Pays-Bas). Le coureur slovène de 23 ans a en effet décidé de faire l’impasse sur le Tour d’Espagne alors qu’il avait annoncé à l’intersaison qu’il participerait à deux Grands Tours en 2022. Mais celui qui a terminé deuxième du Tour de France ce dimanche a choisi d’alléger son calendrier, à la suite d’une réunion avec son équipe UAE Emirates lundi à Paris.Il quittera ensuite l’Europe pour les deux courses canadiennes du mois de septembre : le Grand Prix de Québec le 9 et le Grand Prix de Montréal le 11. Puis il effectuera le long voyage vers l’Australie, pour les championnats du monde de Wollongong du 19 au 25 septembre. Enfin, retour en Europe avec trois courses en Italie : le Tour d’Emilie-Romagne le 1er octobre, les Trois Vallées Varésines le 4 et le Tour de Lombardie (qu'il a remporté l'an passé) le 8.La deuxième participation de Tadej Pogacar à la Vuelta attendra donc encore au moins un an. En 2019, pour son unique participation, le Slovène avait terminé troisième derrière Primoz Roglic et Alejandro Valverde, remportant trois étapes et le maillot blanc., finissant cinquième de Milan - San Remo et quatrième du Tour des Flandres, en attendant le Tour de Lombardie pour tenter de finir en beauté. Avec déjà treize victoires à son compteur cette année, record de 2021 égalé, Pogacar a donc encore huit occasions de lever les bras cette année. Et pourquoi pas dès samedi au Pays basque ?