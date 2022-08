Tour d'Espagne : S.Yates et Sivakov abandonnent après un test positif au Covid-19

❗️UPDATE❗️#LaVuelta22



Simon Yates withdraws from La Vuelta a España after testing positive for COVID-19 ahead of stage 11.https://t.co/AlDD1idKM2

— Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) August 31, 2022

This morning @PavelSivakov has returned a positive lateral flow and will not take to the start of stage 11 of the Vuelta a España in line with team and UCI protocols. pic.twitter.com/AW33PdF6MD

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 31, 2022

Coup dur pour la formation cycliste BikeExchange-Jayco. Pas plus tard que ce mercredi matin, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, cette dernière a officialisé le retrait de Simon Yates du Tour d'Espagne, en raison d'un test positif au Covid-19. Le leader de cette équipe occupait encore la cinquième place du classement général de la prestigieuse épreuve, après avoir justement grimpé d'une position suite au contre-la-montre individuel, disputé la veille, entre Elche et Alicante.Aujourd'hui âgé de 30 ans, Simon Yates connaît parfaitement bien la Vuelta, pour l'avoir, tout bonnement, remportée. C'était alors en 2018. C'est dans la nuit que le principal intéressé a alors présenté des symptômes, soit une petite fièvre ainsi que des courbatures, si l'on en croit les informations de sa propre formation.Son test s'est donc ensuite avéré positif, ce mercredi matin. La BikeExchange-Jayco va poursuivre ses tests, auprès des autres coureurs mais également de son encadrement, afin de voir s'il y a d'autres cas ou non. C'est le 19 août dernier que cette édition 2022 du Tour d'Espagne s'est alors élancée, du côté des Pays-Bas. Simon Yates est le 18eme coureur à avoir été testé positif au Covid-19. Le 19eme n'est autre que Pavel Sivakov, neuvième du général., pour les mêmes raisons. Ces derniers jours, on peut noter une accélération de la propagation du virus au sein du peloton, puisque pas moins de seize cas ont ainsi été détectés depuis vendredi.Si 182 coureurs étaient au départ aux Pays-Bas, ils devraient donc être au moins 154 à s'élancer, ce mercredi, pour la onzième étape, longue de 191,2 kilomètres avec un départ du côté d'al Alhama de Murcia en direction d'Almeria.