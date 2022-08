Tour d'Espagne : Martin ne participera pas à l'édition 2022

Il n'y aura pas de Tour d'Espagne cette année pour Guillaume Martin. Pourtant, le Français, pensionnaire de la formation Cofidis, restait sur une fin prématurée de son aventure lors du tout dernier Tour de France, en raison d'un test positif au coronavirus. Vainqueur de l'édition 2022 du Tour de l'Ain ce jeudi, le Tricolore a lui-même annoncé qu'il ne participerait ainsi pas à la Vuelta, programmée entre le 19 août et le 11 septembre prochains. Le Tour d'Espagne a déjà souri par le passé au principal intéressé, qui avait alors même ramené le maillot de meilleur grimpeur, à l'issue de son édition 2020.

"Finalement, je ne disputerai pas le Tour d'Espagne"

Mais, cette fois, sa formation Cofidis a donc préféré jouer la prudence, après la saison déjà longue effectuée par le coureur, qui aurait visiblement pourtant bien voulu prendre part à ce troisième et dernier Grand Tour de l'année. Dans des propos accordés au quotidien sportif français L'Equipe, Guillaume Martin a ainsi notamment déclaré : "Finalement, je ne disputerai pas le Tour d'Espagne. L'équipe considère que j'ai déjà beaucoup couru cette saison (plus de soixante jours de course) et préfère m'aligner sur des épreuves moins longues. Je serai sur la Polynormande dimanche puis le Tour du Limousin (16 au 19 août) qui sera ma dernière course par étapes de la saison, avant notamment les deux classiques World Tour au Canada, le GP de Québec et de Montréal (9 et 11 septembre)."