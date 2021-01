Tour d'Espagne : Le parcours de l'édition 2021 présenté le 11 février

🤩 𝟙𝟙 𝕕𝕖 𝕗𝕖𝕓𝕣𝕖𝕣𝕠 🤩 𝔽𝕖𝕓𝕣𝕦𝕒𝕣𝕪 𝟙𝟙𝕥𝕙

Roglic remettra son titre en jeu

Plus que deux semaines à attendre. En effet, le jeudi 11 février prochain, à l'occasion d'un gala qui sera alors diffusé en direct sur la chaîne de télévision espagnole Teledeporte, le parcours de l'édition 2021 du Tour d'Espagne, le 76eme de l'histoire, va être officiellement dévoilé. Cette annonce a été effectuée ce mercredi, via le compte Twitter officiel de l'organisation.La prestigieuse épreuve de cyclisme sur route s'élancera depuis la cathédrale de Burgos, située dans la ville de Castille-et-Léon. En effet, cette année, ce monument historique célèbre ainsi ses 800 ans et des célébrations sont donc ainsi prévues, pour l'occasion.D'ailleurs, les différents coureurs qui prendront part au contre-la-montre s'élanceront bel et bien depuis l'intérieur du monument. Parmi les principales autres rumeurs concernant certaines éventuelles étapes, on peut ainsi citer un éventuel passage en Andalousie, ou bien encore une arrivée du côté des Lacs de Covadonga, tout comme l'arrivée finale à Madrid le 5 septembre prochain, mais tout cela sera donc officialisé d'ici peu.Un podium alors complété par l'Équatorien Richard Carapaz, pensionnaire de la formation INEOS Grenadiers, ainsi que par le Britannique Hugh Carthy, pensionnaire de la formation EF Pro Cycling.