Tour d'Espagne (E21) : Le triplé pour Roglic !

Roglic n'a jamais vraiment tremblé

Martin encore neuvième

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

Romain Bardet (FRA/DSM) à 2'59

Classement général final

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 20’27

Maudit sur le Tour de France, Primoz Roglic est bel et bien le roi de la Vuelta ! Le coureur slovène de 31 ans a remporté son troisième Tour d’Espagne d’affilée ce dimanche, ce que plus personne n’avait réussi depuis Roberto Heras entre 2003 et 2005. Largement en tête du classement général avant le contre-la-montre final arrivant à St-Jacques-de-Compostelle, le coureur de Jumbo-Visma a fait plus qu’assurer.Il n’y a finalement eu que trois leaders lors de ce chrono de 34 kilomètres : Josef Cerny, parti en premier et resté en tête pendant plus de cinquante dossards, puis Magnus Cort, qui est resté assis sur le trône réservé au leader…jusqu’à l’arrivée de Roglic, et qui finit à quatorze secondes du vainqueur du jour.Après Egan Bernal couronné sur le Giro et Tadej Pogacar sur le Tour de France, Primoz Roglic est donc le troisième vainqueur de Grand Tour cette année. Tombé sur le Tour et contraint à l’abandon, le Slovène a rebondi de la meilleure des façons, en allant décrocher la médaille d’or du contre-la-montre des JO puis donc cette Vuelta, qu’il aura dominée sans trop trembler. Malgré une chute pendant la 10eme étape, où il a laissé Odd Christian Eiking lui prendre le maillot rouge qu’il portait depuis la 6eme étape (il l’avait également porté après la 1ere et la 2eme étape)Ses concurrents de Movistar (Mas et Lopez, qui a abandonné samedi) et d’Ineos Grenadiers (Yates et Bernal) n’étaient pas assez réguliers pour l’inquiéter lors de cette édition 2021. Roglic s’impose au final avec 4’42 sur Enric Mas et 7’40 sur Jack Haig, qui monte sur son premier podium de Grand Tour, à la veille de ses 28 ans. Avec désormais trois Grands Tours à son palmarès, le Slovène rejoint des coureurs comme Greg LeMond, Laurent Fignon ou Louison Bobet dans l’histoire. Et nul doute que le grand objectif de sa fin de carrière sera de triompher, enfin, sur le Tour de France, lui qui est passé si près l’an passé.Côté français, cette Vuelta fut plutôt positive, avec trois victoires d’étapes (Florian Sénéchal, Romain Bardet et Clément Champoussin), la deuxième place de Bardet au classement de la montagne, la quatrième place de Rémy Rochas au classement des jeunes, et surtout la neuvième place de Guillaume Martin au classement général, à 20’27 du vainqueur.après avoir disputé les Jeux Olympiques et en raison d’une blessure à une côte consécutive à une chute. Il espère désormais pouvoir remporter une victoire d’étape et se hisser un jour dans le Top 5 d’un Grand Tour.2- Magnus Cort (DAN/EF Education-Nippo) à 13"3- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 51"4- Josef Cerny (RTC/Deceuninck-Quick Step) à 1'165- Chad Haga (USA/DSM) à 1'426- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 1'497- Felix Grossscharter (AUT/Bora-Hansgrohe) à 1'518- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 1'519- Enric Mas (ESP/Movistar) à 2'0410- Ion Izagirre (ESP/Astana - Premier Tech) à 2'05...20-...Enric Mas (ESP/Movistar) à 4'42Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 7'40Adam Yates (GBR/Inoes Grenadiers) à 9'06Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 11'33Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 13’27David de La Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 18’33Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 18’55Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 22’22