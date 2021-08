Tour d'Espagne (E16) : Jakobsen signe sa troisième victoire d'étape

Martin a chuté mais il reste deuxième au général

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

Fabio Jakobsen s'en souviendra longtemps. Ce mardi, le Néerlandais a dignement fêté son 25eme anniversaire, en s'adjugeant, au sprint, la 16eme étape du Tour d'Espagne 2021, courue entre Laredo et Santa Cruz de Bezana et longue de 180 kilomètres.au moment de franchir la ligne d'arrivée. Il s'agissait probablement de la dernière opportunité pour un sprinteur de remporter une étape lors de cette Vuelta et Jakobsen a donc, une nouvelle fois, répondu présent. Au grand dam du Belge Jordi Meeus, pensionnaire de la formation Bora-Hansgrohe, et de l'Italien Matteo Trentin, pensionnaire de la formation UAE Emirates, qui échouent respectivement aux deuxième et troisième places du jour.Loin derrière, le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s'est encore une fois loupé et il doit ainsi se contenter d'une 16eme place. La traditionnelle échappée avait bien pu voir le jour, mais elle n'a jamais obtenu une avance au-delà des deux minutes. Les hommes de tête étaient alors Stan Dewulf (AG2R Citroën), dernier repris, à 4 kilomètres du but, Mikel Bizkarra (Euskatel-Euskadi), Dimitri Claeys (Qhubeka NextHash) et Quinn Simmons (Trek-Segafredo), avant que Jetse Bol (Burgos-BH) ne les rejoigne, tout comme Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).Sur la plus haute marche, on retrouve toujours le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), qui sera donc toujours en rouge avant d'aller dans la montagne. Derrière, son dauphin reste évidemment le Français Guillaume Martin (Cofidis), malgré sa chute lors du début de l'étape du jour.2- Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) mt3- Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) mt4- Michael Matthews (AUS/BikeExchange) mt5- Alberto Dainese (ITA/DSM) mt6- Jon Aberasturi (ESP/Caja Rural - Seguros RGA) mt7- Rui Oliveira (POR/UAE Emirates) mt8- Riccardo Minali (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt9- Antonio Jesus Soto (ESP/Euskatel - Euskadi) mt10-...Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’36'Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’11’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 3’04’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 3’35’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 4’21’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 4’34’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 4’59’’Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 5’31’’