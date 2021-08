Tour d'Espagne (E15) : Majka en solitaire, les leaders se neutralisent

🎥Etapa 15 - Stage 15 | #LaVuelta21



CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

Classement de la 15eme étape (Navalmoral de la Mata - El Barraco, 197,5km) - Dimanche 29 août 2021

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 2'57

Classement général après 15 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 54’’

Quatre ans qu’il attendait de pouvoir lever les bras ! Vainqueur de la 14eme étape de la Vuelta 2017, Rafal Majka, passé depuis de Bora-Hansgrohe à UAE Emirates, a remporté la 15eme étape de la Vuelta 2021 ce dimanche. Cette étape s’annonçait difficile, avec deux cols de première catégorie et un de deuxième, et on pouvait s’attendre à une lutte au sommet entre les cadors, mais les cols étaient finalement placés trop tôt et ce sont les « seconds couteaux » qui s’en sont donné à cœur-joie. A l’image de Rafal Majka, lieutenant de David de la Cruz sur cette Vuelta, qui a attaqué au pied du premier col, en compagnie de Fabio Aru et Maxim Van Gils, alors que le début d’étape avait été marqué par quelques échappées, mais qui n’avaient pas pris le large. Le Belge a rapidement lâché prise et c’est donc un alléchant duo Aru-Majka qui s’est retrouvé en tête, avec un groupe d’une vingtaine de coureurs derrière (dont Kruijswijk, Bouchard, Verona, Lucas et Chris Hamilton ou encore Poels), puis le peloton.Il restait alors environ 85 kilomètres et un col de première catégorie à gravir, mais cela n’a pas impressionné le Polonais de bientôt 32 ans, qui a parfaitement géré son effort et a tenu jusqu’au bout pour aller décrocher sa cinquième victoire sur un Grand Tour.Il a devancé de 87 secondes Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), parti du groupe de poursuivants un peu après la défaillance d’Aru, et qui a tenu sa deuxième place jusqu’à l’arrivée. Chris Hamilton termine sur le podium, juste devant Adam Yates, qui a repris quinze secondes aux cadors mais reste huitième, à douze secondes d’Egan Bernal., dont l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a parfaitement géré cette étape, et qui va donc rester leader de la Vuelta au moment d’entamer la dernière semaine de course, mardi. Le Norvégien devance toujours Guillaume Martin de 54 secondes et Primoz Roglic de 96. Voilà qui promet six dernières étapes riches en suspense !2- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 1'273- Christopher Hamilton (USA/DSM) à 2'194- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 2'425- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 2'576- Odd Christian Eiking (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 2'577- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 2'578- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 2'579- David de la Cruz (ESP/UAE Emirates) à 2'5710- Enric Mas (ESP/Movistar) à 2'57...17-...Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’36'Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’11’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 3’04’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 3’35’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 4’21’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 4’34’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 4’59’’Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 5’31’’