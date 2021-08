Tour d'Espagne - Cofidis : Martin vise le top 8

Le peloton World Tour s’apprête à entamer le dernier Grand Tour de l’année. La 76eme édition du Tour d’Espagne prend son départ ce samedi de Burgos avec au programme un contre-la-montre et se refermera le 5 septembre à Saint-Jacques de Compostelle par un nouveau chrono. Coté français, Guillaume Martin (28 ans) a l’intention de bousculer la hiérarchie sur ces trois semaines de course. Le coureur de l’équipe Cofidis était très en jambes sur le Tour de France et l’a confirmé en prenant la huitième place au classement général, son meilleur résultat sur le Grande Boucle, alors qu’il prétendait ne pas avoir d’objectif de classement. Cette fois-ci, de l’autre côté des Pyrénées, les ambitions sont bien là. Le meilleur grimpeur de l’édition 2020 assume son statut et tentera d’aller faire son trou en haut du classement.

Faire mieux qu’au Tour de France

« Les sensations à l’entrainement ces derniers jours étaient bonnes, j’étais quasiment à mon meilleur niveau donc c’est encourageant. Je vais prendre les premières étapes comme un coureur qui vise le général. Il faudra essayer de ne pas perdre de temps et faire le premier chrono du mieux possible. J’ai fait huitième du Tour de France donc au moins top 8 », a-t-il affirmé au micro d’Eurosport au moment d’évoquer ses ambitions pour le Tour d’Espagne, auquel il prend part pour la deuxième fois. Tous les voyants sont au vert pour Guillaume Martin malgré les dernières semaines intenses ponctuées par la succession du Tour de France et des Jeux Olympiques, dont il a pris la 27eme place finale. « Ca fait un bel enchainement en effet mais je me sens bien, relativement frais et motivé pour faire un bon général ici. Je me suis bien reposé après les Jeux Olympiques, j’ai fait quasiment une semaine sans vélo. Ca m’a fait du bien. » Rendez-vous dans trois semaines pour faire le point.