Tour d'Espagne : 23 équipes en 2022, dont Arkea-Samsic

Dérogation seulement valable pour 2022

Dix-huit qualifiées d'office, deux qualifiées de droit et trois invitées, pour un total de 23. Cette année, lors de la 77eme édition de la Vuelta, ce sont bel et bien 23 équipes, et non 22 comme habituellement, qui participeront au prochain Tour d'Espagne, qui se déroulera d'Utrecht (Pays-Bas) à Madrid du 19 août au 11 septembre. Les organisateurs ont en effet annoncé ce lundi que l'Union cycliste internationale avait accédé à leur requête. Ainsi, les 18 équipes du World Tour (AG2R Citroën Team, Astana Qazaqstan Team, Bahrain Victorious, Bora – Hansgrohe, Cofidis, EF Education – Easypost, Groupama - FDJ, Ineos Grenadiers, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, Israel Premier Tech, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Movistar Team, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Team BikeExchange - Jayco, Team DSM, Trek – Segafredo et UAE Team Emirates) seront bien sûr au départ,Les trois équipes invitées sont des équipes espagnoles."Conformément à la requête soutenue par le CPA (l'association internationale des coureurs cyclistes professionnels) des organisateurs de la Vuelta d’augmenter le nombre d’équipes dans le peloton de l’édition 2022, le comité directeur de l’UCI a accordé une dérogation à l’article 2.2.002 des règlements de l’UCI, et autorisé que le nombre maximum de coureurs soit porté à 184.Cette dérogation est uniquement valable pour l’édition 2022 et ne pourra, en aucun cas, être renouvelée en 2023. Rappelons que l'équipe Arkea-Samsic était également qualifiée pour disputer le Giro en mai prochain, mais la formation française a préféré renoncer pour aligner la meilleure équipe possible sur les Tours de France et d'Espagne et ainsi augmenter ses chances d'intégrer le World Tour, car les licences seront attribuées en 2023 sur la base d'un classement prenant en compte les trois dernières saisons.