Tour d'Espagne 2022 : Le peloton au cœur d'un stade pour la dernière étape ?

Le cyclisme n’hésite pas à casser les codes. Alors que les chemins de terre ou les pavés s’invitent toujours plus souvent sur le parcours des étapes, les stades de football ont également été mis à contribution. En 2002, pour célébrer le centenaire du Real Madrid, le contre-la-montre final de la Vuelta s’était conclu au cœur du Stade Santiago-Bernabeú. Le Tour de France, quant à lui, avait pris ses quartiers à l’Orange Vélodrome pour l’avant-dernière étape de l’édition 2017 avec le départ et l’arrivée de l’ultime contre-la-montre installés dans l’enceinte habituellement dévolue à l’Olympique de Marseille. Les coureurs ayant pris part au Tour d’Espagne 2019 ont même fait le tour de la pelouse de San Mamés, à Bilbao, en amont de la 17eme étape. Toutefois, pour l’édition 2022, les organisateurs de la Vuelta seraient prêts à aller encore plus loin dans l’idée de lier cyclisme et football.

Le Vuelta en star de la mi-temps d’un match de l’Atlético ?

En effet, selon les informations du quotidien madrilène Marca, les dirigeants d’Unipublic réfléchissent à amender le parcours de la 21eme et dernière étape du Tour d’Espagne, prévue sur 100,5 kilomètres entre Las Rozas et Madrid. L’objectif serait de permettre au peloton de la Vuelta de traverser la pelouse du Wanda Metropolitano… durant la mi-temps d’un match de l’Atlético de Madrid, soit devant plus de 65 000 spectateurs. Si le sujet n’a pas encore été abordé entre les organisateurs de la Vuelta et les dirigeants de l’Atlético de Madrid, le projet demanderait une préparation au millimètre pour que le peloton arrive aux abords du stade madrilène dans une fenêtre de temps très réduite alors que ce passage serait placé aux environs de la mi-distance de cette dernière étape qui, comme pour le Tour de France, est souvent une procession en amont du circuit final.