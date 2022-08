Quick-Step : Avec Alaphilippe et Evenepoel comme co-leaders

Absent du dernier Tour de France, Julian Alaphilippe fera en revanche son retour sur la Vuelta, à laquelle il n'a participé qu'une seule fois pour le moment depuis le début de sa carrière. C'était en 2017, avec une victoire d'étape à la clé. L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a confirmé lundi que le puncheur français qui n'a plus disputé de Grand Tour depuis l'année dernière (il n'a toujours pas découvert le Tour d'Italie) serait bien au départ du Tour d'Espagne, le 19 août prochain. Trop court, à en croire ses dirigeants, pour s'aligner sur la Grande Boucle après sa terrible chute survenue sur Liège-Bastogne-Liège en avril dernier alors qu'il avait repris l'entraînement un mois plus tôt, le double champion du monde en titre sera d'ailleurs avec son coéquipier Remco Evenepoel l'un des deux chefs de file de l'équipe sur les routes espagnoles. Les deux hommes se partageront le costume de leader. "Remco et Julian seront les leaders de l’équipe pour ce dernier Grand Tour de la saison, composé de nombreuses étapes difficiles", a fait savoir lundi le directeur sportif de la formation belge Klaas Lodewick en marge de l'annonce de la composition de Quick-Step Alpha Vinyl pour cette 77eme édition.

Cavagna de retour sur la Vuelta lui aussi

Avec des objectifs différents pour le Français et le Belge, qui chercheront pour l'un à engranger des victoires d'étape et pour l'autre à bien figurer au général après son abandon lors du Giro l'année dernière pour sa première participation à un Grand Tour. "Pour Remco, ce sera une toute nouvelle aventure. Il ne part pas favori pour le classement général, et nous allons juste prendre la course jour après jour et nous verrons voir comment les choses se passent. Julian arrive au départ après une saison difficile, mais il a travaillé dur et ciblera certaines étapes." Absent depuis deux ans, Rémi Cavagna renouera lui aussi avec la Vuelta. L'ancien champion de France du contre-la-montre et sur route a participé à deux reprises à l'événement. Pour ses débuts, en 2019, il avait remporté une étape.