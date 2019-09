Pogacar, prodigieux, s’offre l’étape et le podium

Grâce à une attaque incisive, et un formidable effort en solitaire de 35km, Tadej Pogacar a remporté samedi la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta courue sur 190,4 km entre Arenas de San Pedro et la Plataforma de Gredos. C'est la 3e étape remportée par Pogacar sur ce Tour d'Espagne.

Le Slovène a aussi pris place sur la 3e marche du podium, au détriment de Nairo Quintana (Movistar). Le maillot du meilleur jeune est aussi pour le surdoué de 20 ans, à la place de Miguel Angel Lopez (Astana), lâché dans la montée finale.

Pas suffisant néanmoins pour détrôner son compatriote Primoz Roglic. Le coureur de la Jumbo-Visma, en revêtant une nouvelle fois le maillot rouge de leader, s’est assuré, sauf catastrophe, le sacre final dimanche à Madrid, le premier de sa carrière en Grand Tour.