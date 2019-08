Movistar: Inquiétude pour Carapaz

Vainqueur du Tour d'Italie en mai dernier, Richard Carapaz est incertain pour le prochain Tour d'Espagne, qui s'élance samedi de Torrevieja.

Le grimpeur équatorien, victime d'une chute dimanche dernier, souffre de l'épaule et de diverses contusions. Une décision quant à sa participation sera prise jeudi ou vendredi, indique la formation Movistar.

Carapaz devait être l'un des leaders de l'équipe espagnole avec Nairo Quintana et Alejandro Valverde.

