Lopez retrouve le maillot rouge

Déjà porteur du maillot rouge au soir de la 1ère étape et la victoire d'Astana sur le contre-la-montre par équipes, Miguel Angel Lopez s'est de nouveau emparé de la tête du classement général ce mercredi, à l'issue de la 5e étape de la Vuelta entre L'Eliana et l'Observatorio Astrofisico de Javalambre (170 km). Si l'Espagnol Angel Madrazo a levé les bras sur la ligne au sommet de l'Alto de Javalambre, devant son coéquipier chez Burgos-BH, Jetse Bol, et le grimpeur de la Cofidis, José Herrada, tous trois échappés, c'est bien le Colombien qui a réussi la bonne opération du jour parmi les favoris.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Alejandro Valverde (Movistar) ont limité la casse en terminant à 12 secondes du leader d'Astana. Au général, l'Irlandais Nicolas Roche abandonne son maillot rouge et est relégué à 57 secondes au général, alors que le vétéran Valverde revient à 28 secondes, juste derrière son coéquipier Nairo Quintana, 3e à 23 secondes de Miguel Angel Lopez, dont le plus proche poursuivant reste néanmoins Primoz Roglic (14 secondes).