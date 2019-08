Kruijswijk jette l'éponge

Coup dur pour la Jumbo-Visma. La formation néerlandaise doit déplorer ce mardi l’abandon de Steven Kruijswijk, sur les routes de la 4e étape de la Vuelta.

Le troisième du dernier Tour de France souffrirait de plus en plus du genou, touché lors de la chute collective de l’équipe batave lors du chrono par équipes inaugural samedi à Torrevieja.

Cela laisse le Slovène Primoz Roglic, troisième du dernier Giro, en unique leader des Jaune et Noir pour le classement général.

