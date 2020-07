Grands Tours : Sunweb dévoile ses cartes

La reprise de la saison World Tour, c’est dans un mois, avec 22 courses à disputer en 90 jours, dont trois grands Tours. La pression commence à grimper dans les équipes et les compositions commencent à tomber. Ce mercredi, la formation Sunweb a dévoilé le nom des huit coureurs qui disputeront le Tour de France (29 août – 20 septembre) et le Tour d’Italie (3 - 25 octobre), ainsi qu’un groupe de dix pour le Tour d’Espagne (20 octobre – 8 novembre) dont il faudra retirer deux coureurs avant le départ. Pour le Tour de France, c’est le Belge Tiesj Benoot (26 ans), 20eme de l’édition 2017 qui a été désigné leader. Mais le classement général ne sera pas l’objectif principal de Sunweb, qui vise « des victoires d’étapes au sprint et une course offensive ». Les sprinteurs Cees Bol et Nikias Arndt seront notamment attendus. Marc Hirschi (22 ans en août) et Joris Nieuwenhuis (24 ans) feront quant à eux leurs débuts sur un grand Tour.

Kelderman pour le Giro, les jeunes sur la Vuelta

En revanche, sur le Giro, la formation allemande aura des ambitions au classement général, avec le Néerlandais Wilco Kelderman (29 ans), qui avait fini septième en 2014, mais aussi sur les sprints difficiles, avec l’Australien Michael Matthews (30 ans en septembre), qui va donc manquer le Tour de France (dont il avait gagné le maillot vert en 2017) pour la première fois depuis 2014 et tenter de finir son premier Giro, après des tentatives manquées en 2014 et 2015. Enfin, pour la Vuelta, Sunweb a décidé de faire confiance à de jeunes coureurs afin qu’ils puissent s’aguerrir sur un grand Tour. Hormis l’Américain Chad Haga et l’Irlandais Nicolas Roche, tous auront moins de 25 ans.*



La composition de Sunweb pour le Tour de France : Søren Kragh Andersen (DAN), Nikias Arndt (ALL), Tiesj Benoot (BEL), Cees Bol (PBS), Marc Hirschi (SUI), Joris Nieuwenhuis (PBS), Nicholas Roche (IRL), Jasha Sütterlin (ALL)

La composition de Sunweb pour le Tour d'Italie : Nico Denz (ALL), Chris Hamilton (AUS), Jai Hindley (AUS), Wilco Kelderman (PBS), Michael Matthews (AUS), Sam Oomen (PBS), Casper Pedersen (DAN), Martijn Tusveld (PBS)

La composition de Sunweb pour le Tour d'Espagne (deux coureurs à retirer) : Asbjørn Kragh Andersen (DAN), Thymen Arensman (PBS), Alberto Dainese (ITA), Mark Donovan (GBR), Felix Gall (AUT), Chad Haga (USA), Robert Power (AUS), Nicholas Roche (IRL), Martin Salmon (ALL), Michael Storer (AUS), Florian Stork (ALL), Ilan van Wilder (BEL)