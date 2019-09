Grande première pour Kuss, Roglic et Valverde s’envolent

Sepp Kuss s’est offert ce dimanche la première victoire de sa carrière en Grand Tour en s’imposant au Sanctuario del Acebo lors de la 15e étape de la Vuelta au départ de Tineo.

L’Américain, parti dans une échappée de 17 coureurs en début de journée, a su revenir sur la tête de course, notamment Sergio Samitier (Euskadi-Murias), leader au pied de l’ascension finale du Puerto del Acebo (7,9 km à 9,7%). Il a ensuite résisté à ses poursuivants Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) et Tao Geoghegan Hart (Ineos), 38’’ plus loin à l’arrivée.

Journée parfaite pour Jumbo-Visma puisque le coéquipier du vainqueur du jour, Primoz Roglic, a été le seul à suivre l’attaque d’Alejandro Valverde dans l’ascension finale. Les deux premiers du classement général reprennent 41'' à leurs adversaires directs, Miguel Angel Lopez (Astana) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), alors que Nairo Quintana est plus loin, perdant 1'34''.