Doublé slovène en altitude

Le Slovène Tadej Pogacar s’est imposé ce vendredi à Los Machucos, lors de la 13e étape de la Vuelta. Il devance son compatriote et leader du classement général, Primoz Roglic.

Dans une étape marquée par des pentes pouvant aller jusqu’à 27%, le Français Pierre Latour est passé proche de l’exploit. Le Tricolore d'AG2R La Mondiale était seul en tête à 1,5 km de l’arrivée avant d’être repris par le duo slovène Pogacar-Roglic.

Au classement général, Primoz Roglic creuse l’écart sur son poursuivant le plus direct, Alejandro Valverde, avec désormais 2'25" d'avance sur l'Espagnol. En plus d’être le porteur du maillot blanc de meilleur jeune et suite à sa victoire ce vendredi, Tadej Pogacar monte sur le podium, juste devant les deux Colombiens Miguel Angel Lopez (4e) et Nairo Quintana (5e). Une journée plus tranquille attend les coureurs samedi avec une étape de plat longue de 188km entre San Vicente de la Barquera et Oviedo.