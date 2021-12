Deceuninck-Quick Step : Evenepoel plutôt sur la Vuelta que sur le Tour en 2022

"Pas un rôle de favori"

Surnommé « le nouveau Merckx », Remco Evenepoel a déjà un palmarès impressionnant alors qu’il fêtera seulement ses 22 ans dans un peu plus d’un mois. Malgré sa terrible chute sur le Tour de Lombardie en août 2020, le Belge est revenu à la compétition en mai dernier et a eu le temps de remporter le Tour de Belgique, le Tour du Danemark, la Course des raisins, la Coppa Bernocchi, et trois médailles aux championnats d’Europe et du monde.La saison prochaine, Remco Evenepoel débutera sa saison au Tour de San Juan, en Argentine, en janvier. Le reste du programme sera défini plus tard, mais d’après le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step, le jeune coureur devrait zapper le Tour de France (auquel il n’a encore jamais participé), pour faire ses grands débuts sur la Vuelta, dont le parcours a été dévoilé jeudi. « Remco commencera probablement son année en Argentine. Il y garde de bons souvenirs (il avait terminé 9eme en 2019 et l'avait emporté en 2020, ndlr) et dispose du temps nécessaire pour se préparer. Le parcours devrait effectivement lui convenir, reconnait Lefevere auprès de Sporza. On a vu sur le Giro - malgré sa moindre préparation - qu'il a le talent pour faire des Grands Tours. S'il débute en Espagne avec une préparation normale, je vois encore des opportunités dans quelques étapes. Mais je ne veux certainement pas encore lui attribuer un rôle de favori." Rappelons qu'Eddy Merckx avait déjà 23 ans lorsqu'il a remporté son tout premier Grand Tour, le Giro 1968. Evenepoel a donc encore un peu de temps devant lui...